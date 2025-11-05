海底撈｜鄰桌母親「紙碗接小童尿」放餐車 瀰漫尿臭食客不滿投訴

海底撈再傳出客人在餐桌小便事件。黑龍江哈爾濱市分店有母親不欲帶有便意的孩子到廁所，竟直接在餐桌拿了一個紙碗「接尿」，再放在載菜的手推車上，被鄰桌食客投訴噁心及瀰漫尿臭。(影片截圖)

內地著名連鎖火鍋食肆海底撈再傳出客人在餐桌小便事件。有母親不欲帶有便意的孩子到廁所，竟直接在餐桌拿了一個紙碗「接尿」，再放在載菜的手推車上，被鄰桌食客投訴噁心及瀰漫尿臭。海底撈指已於事發後15分鐘，在涉事區域完成專項消毒。

內媒報道，王先生於10月30日晚上在黑龍江哈爾濱市銀泰海底撈店用膳，期間看到鄰桌有小孩說要去廁所，但孩子母親未有離座，竟直接在桌上取起一個紙碗，把孩子抱起來，屁股對著王先生用小紙碗接尿。孩子小便完畢後，母親以店內毛巾擦拭，並將盛有尿液的紙碗，放在桌旁盛放食物的手推車上。