海底撈｜鄰桌母親「紙碗接小童尿」放餐車 瀰漫尿臭食客不滿投訴

內地著名連鎖火鍋食肆海底撈再傳出客人在餐桌小便事件。有母親不欲帶有便意的孩子到廁所，竟直接在餐桌拿了一個紙碗「接尿」，再放在載菜的手推車上，被鄰桌食客投訴噁心及瀰漫尿臭。海底撈指已於事發後15分鐘，在涉事區域完成專項消毒。
內媒報道，王先生於10月30日晚上在黑龍江哈爾濱市銀泰海底撈店用膳，期間看到鄰桌有小孩說要去廁所，但孩子母親未有離座，竟直接在桌上取起一個紙碗，把孩子抱起來，屁股對著王先生用小紙碗接尿。孩子小便完畢後，母親以店內毛巾擦拭，並將盛有尿液的紙碗，放在桌旁盛放食物的手推車上。
僅獲水果盤補償
王先生形容現場瀰漫尿味，令人噁心，向店家投訴後，卻僅贈一果盤作補償，惟王先生已被影響用餐體驗，未有進食。海底撈官方回覆，該門市於事件發生後15分鐘內，即在質量安全部門監督下完成專項清潔與全面消毒，相關污染物品也已全數廢棄，並指派專人與王先生持續溝通及跟進。
今年2月24日，上海海底撈火鍋店內有人向火鍋小便的影片引發廣泛關注，上海黃浦警方對涉案的兩名17歲男子作出了行政拘留處罰。海底撈發布道歉聲明，稱將涉事門店內的餐具全部銷毀換新，對整個門店深度消毒，並對事發時段到消毒這段時間內用餐的4,109位顧客全額退還餐費，進行訂單付款10倍金額的現金補償。法院判決小便者及其家長賠償涉事公司共220萬元人民幣。