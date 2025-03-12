海底撈︱醉男向上海分店火鍋小便 逾4000枱客獲賠十倍現金涉款千萬

海底撈上海外灘店於上月24日，有兩名男子在包間用餐後於火鍋鍋底中小便，引發熱議。海底撈今日公布事件調查報告及補償方案，決定向2月24日00:00至3月8日24:00期間該店堂食消費的4,109單顧客，全額退還當日餐費，並額外提供訂單付款10倍現金補償，經了解補償金額超過千萬元人民幣。

海底撈的調查報告稱，2月28日，從網上發現有食客小便的視頻後，因沒有能力判斷事故發生時間和地點，只好向警方報案。同時對多家門店自查對比，因數據龐大、線索有限，效率非常差。直到3月6日，才最終確定事發門店，並得到警方確認。

海底撈依法追究相關責任

經警方調查，2月24日凌晨，兩名外省來上海的男子唐某（男、17歲）、吳某（男、17歲）等人進入火鍋店包間內用餐，醉酒後分別站上餐枱向火鍋內小便，吳某還將拍攝的視頻發布在網上。目前，警方已依法對唐某、吳某作出行政拘留處罰。

對於涉案的兩名男子，海底撈已在3月10日向上海黃浦區法院提起民事訴訟申請，堅決依法追究其相關責任。海底撈表示，對於門店值班團隊未能及時察覺現場異常，十分愧對消費者信任。目前，當事門店已將門店鍋具、餐具全部更換，按照搬家式清潔消毒。