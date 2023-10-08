熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-08 14:15:57

海拔逾8千米西藏希夏邦馬峰傳雪崩　美國與尼泊爾籍登山客2死2失蹤

分享：

海拔逾8千米西藏希夏邦馬峰傳雪崩　美國與尼泊爾籍登山客2死2失蹤

座落在喜馬拉雅山脈中段的中國西藏希夏邦馬峰（Shisha Pangma）7日傳出雪崩意外，導致2名登山客遇難、2人失蹤以及1人重傷，目前重傷者已脫離生命危險，由救援隊護送下山。

另有1名尼泊爾籍登山客重傷

據官方《新華社》報道，現場的救援人員表示，雪崩發生在希夏邦馬峰海拔7600多米至8000米處。據初步統計，雪崩造成1名美國籍登山客和1名尼泊爾籍登山客罹難。另外1名美國籍登山客、1名尼泊爾籍登山客失蹤，還有1名尼泊爾籍登山客重傷。

在雪崩發生後，西藏當局立即暫停了希夏邦馬峰登山活動，並組織救援力量趕赴希夏邦馬峰登山大本營。截至目前，重傷的尼泊爾籍登山客已脫離生命危險，正由救援隊護送下撤。

24年前有知名登山家命喪雪峰

據悉，希夏邦馬峰在藏語有「氣候嚴寒、天氣惡劣多變」之意，是一座在中國西藏自治區日喀則市聶拉木縣境內的8027米高峰，是14座八千米巨峰當中海拔最低的一座，1964年由中國登山隊首登。

1999年10月，世界知名登山家洛威（Alex Lowe）與攝影師布里奇斯（David Bridge）試圖征服希夏邦馬峰期間亦遭遇巨型雪崩失蹤，16年後遺體才在西藏冰川中被尋獲。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受