海拔逾8千米西藏希夏邦馬峰傳雪崩　美國與尼泊爾籍登山客2死2失蹤

座落在喜馬拉雅山脈中段的中國西藏希夏邦馬峰（Shisha Pangma）7日傳出雪崩意外，導致2名登山客遇難、2人失蹤以及1人重傷，目前重傷者已脫離生命危險，由救援隊護送下山。
另有1名尼泊爾籍登山客重傷
據官方《新華社》報道，現場的救援人員表示，雪崩發生在希夏邦馬峰海拔7600多米至8000米處。據初步統計，雪崩造成1名美國籍登山客和1名尼泊爾籍登山客罹難。另外1名美國籍登山客、1名尼泊爾籍登山客失蹤，還有1名尼泊爾籍登山客重傷。
在雪崩發生後，西藏當局立即暫停了希夏邦馬峰登山活動，並組織救援力量趕赴希夏邦馬峰登山大本營。截至目前，重傷的尼泊爾籍登山客已脫離生命危險，正由救援隊護送下撤。
24年前有知名登山家命喪雪峰
據悉，希夏邦馬峰在藏語有「氣候嚴寒、天氣惡劣多變」之意，是一座在中國西藏自治區日喀則市聶拉木縣境內的8027米高峰，是14座八千米巨峰當中海拔最低的一座，1964年由中國登山隊首登。
1999年10月，世界知名登山家洛威（Alex Lowe）與攝影師布里奇斯（David Bridge）試圖征服希夏邦馬峰期間亦遭遇巨型雪崩失蹤，16年後遺體才在西藏冰川中被尋獲。
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