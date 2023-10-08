海拔逾8千米西藏希夏邦馬峰傳雪崩　美國與尼泊爾籍登山客2死2失蹤

座落在喜馬拉雅山脈中段的中國西藏希夏邦馬峰（Shisha Pangma）7日傳出雪崩意外，導致2名登山客遇難、2人失蹤以及1人重傷，目前重傷者已脫離生命危險，由救援隊護送下山。

另有1名尼泊爾籍登山客重傷

據官方《新華社》報道，現場的救援人員表示，雪崩發生在希夏邦馬峰海拔7600多米至8000米處。據初步統計，雪崩造成1名美國籍登山客和1名尼泊爾籍登山客罹難。另外1名美國籍登山客、1名尼泊爾籍登山客失蹤，還有1名尼泊爾籍登山客重傷。

在雪崩發生後，西藏當局立即暫停了希夏邦馬峰登山活動，並組織救援力量趕赴希夏邦馬峰登山大本營。截至目前，重傷的尼泊爾籍登山客已脫離生命危險，正由救援隊護送下撤。