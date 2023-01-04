海航北京飛上海航班出事？男子衝向艙門大叫「死神來了」「想活命就下飛機」

海南航空昨晚一班北京飛上海的HU7603航班，在起飛前突然有一名男乘客從機尾跑向機頭，邊跑邊聲嘶力竭大叫「飛機快出事了，死神來了」、「飛機要出事了所有人下飛機，想活命的就聽我的下飛機」等，還試圖打開機艙門。男子最終被制服，由警察帶走。航班則取消，機票全額退款。

浙江《都市快報》引述機上乘客「小藝」透露，當時飛機已經離開機位，排隊起飛，涉事男子卻突然從機尾跑向頭等艙，再直奔機艙門，邊跑邊大叫「飛機快出事了」等句子。小藝指，空姐試圖安撫涉事男子，但對方相當激動，還與勸告他的人發生肢體衝突，有空姐還疑似遭到襲擊，「發出撕心裂肺的尖叫聲」。

從現場短片可見，男子大吼大叫期間，不少乘客起身查看，還有一把女聲不斷尖叫，隨後就見多人將男子押到座位上。小藝表示，男子被制服後，仍在大叫「我25歲，我活到這個年紀，為甚麼大家不信我說的話」、「要出事要出事，趕緊給家裡人打電話」之類，還大罵機組人員和乘客。

警方上機將涉事男子帶走 航班取消

小藝指，許多乘客都感到害怕，詢問機組人員可不可以落機；也有人問何時可以起飛，空姐回應稱，至少要將全架飛機重新檢查完畢。小藝又指，最後飛機返回原位，三、四名警員上機，將該名男子帶走，「警察到場時，男子再也不喊不叫，沒有再說話」。

海南航空表示，昨晚的HU7603航班有乘客衝擊前艙門，機組人員按程序及時處置，並將該名乘客移交機場公安；航班滑回後，受目的地虹橋機場夜間關閉而取消。

網民：看死神來了看多了吧

有網民調侃，「他看死神來了看多了吧」、「說不定穿越回來，救了所有人」、「機長一聽也不敢飛了」、「是不是對死神來了有誤解，下了飛機一個個的都死的更慘」。有網民就認為，「不會是精神病發了吧？」、「尿檢看看是不是吸(毒)了」。還有網民表示，「寧可信其有不可信其無，航班取消是對的，做一下全面檢查，排除隱患！這個人可能預見了甚麼」、「要是我(在場)有人在飛機上喊，我肯定也害怕」。