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中國
2023-11-14 12:42:41

海魚紅燒後半夜發詭異綠光 專家揭一原因致染「發光菌」

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寧波市一名網民在深夜發現家中吃剩的紅燒魚發出綠色螢光。有知名水產科普博主解釋，應該是魚感染了發光細菌，雖然無害，但不建議食用。

寧波市一名網民在深夜發現家中吃剩的紅燒魚發出綠色螢光。有知名水產科普博主解釋，應該是魚感染了發光細菌，雖然無害，但不建議食用。

浙江寧波一名女網民日前表示，某天半夜發現家裡吃剩的紅燒魚竟在黑暗中發出螢光，連手碰到都會沾上螢光，「嚇得連覺都睡不著，紅燒魚也不敢吃了，剩下的都拿去餵給野貓」。有研究水產的專家指，應該是魚在料理好之後沒有注意保存，因此感染「發光細菌」，雖然這種細菌無害，但還是不建議食用。

寧波市一名網民在深夜發現家中吃剩的紅燒魚發出綠色螢光。有知名水產科普博主解釋，應該是魚感染了發光細菌，雖然無害，但不建議食用。 寧波市一名網民在深夜發現家中吃剩的紅燒魚發出綠色螢光。有知名水產科普博主解釋，應該是魚感染了發光細菌，雖然無害，但不建議食用。

料理後沒注意保存

該名女網民表示，母親早前在寧波奉化的一處碼頭購買了幾條海魚白姑魚，並將其製成紅燒魚食用，沒想到半夜醒來，她發現飯桌上沒剩的魚竟在黑暗中發出詭異的綠色螢光，嚇得她驚呼「這還能吃嗎？用手碰了，手上也黏上螢光。誰來科學的解釋一下啊！睡不著了！」

她又表示，一家人沒有繼續吃完剩下的魚，拿去餵給了野貓，不過家裡還剩下幾條魚，都是同一批白姑魚，母親表示還想再料理一次，確認會不會再度發光

無害但不建議食用

對於紅燒魚發光的原因，網民眾說紛紜，有人認為可能是該條魚被發光細菌感染，也人友認為可能是剩菜在冰箱裡感染了其他生肉的發光菌。水產部落客羅騰達表示，「發光和魚的種類沒有關係，高溫下發光菌不能存活，應該是做好之後沒有注意保存，感染了發光細菌」。

該名女網民也表示，家中冰箱空間不足，所以吃剩的紅燒魚沒有放冰箱，而是擺在桌上，她認為有可能是吃飯時使用筷子、或是小朋友摸來摸去，才讓魚感染到發光細菌。

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根據專家介紹，能進行生物發光的細菌稱為發光細菌，它們絕大多數是海生細菌，海洋發光細菌可以共生在魷魚和硬骨魚類的身上，目前已經發現5屬20多種。

 

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