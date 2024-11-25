消防檢查引潮汕商戶停業潮？ 5人造謠被處罰

近日內地社交平台出現不少潮州和汕頭的商舖落閘關店的影片，多名商戶表示，主要是為了應對即將來臨的消防安全檢查，並避開可能的罰款，更有傳言有商戶已被重罰。潮州公安稱散播罰款謠言的5人已被行政處罰。

傳有商戶避重罰 貼告示稱「怕鬼」休息一天 據此前報道，國務院11月派出巡查組至各省市，對安全生產和消防工作進行考察。廣東潮汕地區及後傳出影片，顯示大批工廠、商舖「聞風」停工停市，以避免因「明查暗訪」而遭受重罰，更貼出告示指「怕鬼，今天休息」、「夫妻吵架，今日店休」、「老闆心情不好，休息兩天」等五花八門藉口停業，另有人在夜市群發通知，要求使用明火經營的攤位全部「休息」，場面如同「提早過年」。事件引起網民連日關注，不過當地相關部門工作人員表示，這只是個別商戶所為，且不是為了逃避檢查。

據報道，當地官員警告，若企業未能符合安全標準，將會面臨停產和關閉的處罰，甚至可能遭罰款50,000元人民幣。及後有網傳截圖顯示，當地官方緊急發出通知，要求企業恢復經營，強調當地出現大面積企業關停拒檢後，已經引起社會輿情，並「受到上級領導嚴厲批評」。潮州市相關部門表示，消防檢查是消防部門日常開展的工作，目的是排查轄區內安全隱患，強調絕大多數商鋪都是配合檢查的，即便有想逃避檢查的商家，亦不可能天天都關店來逃避檢查。

潮州網警昨日發佈公告稱，近日公安局巡查發現謝某、張某、蘇某、蔡某、戴某等人先後在網上發佈「被要求整改並需交38000元」、「開麵包店的給罰了五萬元」、「賣豬腳圈的阿叔只罰5Q(千)」、「邊工廠罰50粿條湯罰6」等未經核實或造謠的信息和評論後，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》，對以上相關人員進行行政處罰。

