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2025-01-22 14:32:14

消防為救人智力退回3歲　妻「陪他再長大」照顧600天現奇蹟

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河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子對其不離不棄，也放棄原本工作，重新教導其讀書識字。妻子近日透露，丈夫逐漸恢復正常，目前智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。

河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子對其不離不棄，也放棄原本工作，重新教導其讀書識字。妻子近日透露，丈夫逐漸恢復正常，目前智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。

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河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子對其不離不棄，也放棄原本工作，重新教導其讀書識字。事發近兩年後，妻子近日透露，丈夫逐漸恢復正常，目前智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。從她最新發布的影片可見，他們與兒子三口近日已啟程回鄉過年，趁假期放鬆一下。

河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將毒面具讓給她，自己吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子透露丈夫逐漸恢復正常，智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。 河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將毒面具讓給她，自己吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子透露丈夫逐漸恢復正常，智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。 河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將毒面具讓給她，自己吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子透露丈夫逐漸恢復正常，智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。 河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將毒面具讓給她，自己吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子透露丈夫逐漸恢復正常，智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。 河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將毒面具讓給她，自己吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子透露丈夫逐漸恢復正常，智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。 河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將毒面具讓給她，自己吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子透露丈夫逐漸恢復正常，智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。 河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將毒面具讓給她，自己吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子透露丈夫逐漸恢復正常，智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。 河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將毒面具讓給她，自己吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子透露丈夫逐漸恢復正常，智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。 河北滄州消防員庫學輝2023年在火場中為了救一名小女孩，將毒面具讓給她，自己吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子透露丈夫逐漸恢復正常，智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能煮飯做家務。

2023年3月，肅寧縣一住宅有電動車起火，任職副隊長的庫學輝帶隊到現場搜救，發現一名女孩被困在3樓臥室裡。為了救人，庫學輝將自己的空氣呼吸器面罩讓給了小女孩，暴露在火場濃煙中的他卻因吸入混合氣體而中毒，後被確診為中毒性腦病、遲發性腦病，智力一度倒退到3歲。最嚴重時，庫學輝認不出家人朋友，不會說話、走路，甚至大小便失禁。

庫學輝的妻子孫蕾對他不離不棄，甚至放棄了原有的工作與生活，全力陪伴照顧：「庫先生跟3歲孩子一樣，要重新長大，什麼時候才能長到30歲？等他長到30歲，我已經變老太太了，說好一起慢慢變老，你卻偷偷變小了。」

 

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滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖) 滄州消防員庫學輝在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷智商倒退回3歲。妻子放棄原本工作，重新教導其讀書識字。(影片截圖)

「和之前水平肯定要差一些」

近日，孫蕾在直播上透露，庫學輝的智力已經恢復到高中的水平了，能夠正常與人交流。從影片中也能看到，庫學輝的反應有時比妻子還快，還能自己煮飯、做家事，在街上行走不需攙扶。

庫學輝已經可以削土豆皮、切洋蔥、鋪好配菜和佐料、加水煮魚，獨立做出一道菜式。孫蕾因放多了洗衣精導致泡沫從洗衣機中溢出，庫學輝已能開口說「我說讓你少搞點這玩意兒，（洗衣機）都吐了…反正不是俺洗的，俺不搞這麽多沫沫，還弄得這一地，（就像）喝多了。」

孫蕾說，丈夫的智力在慢慢恢復，和兒子的相處也特別好：「確實在變好，簡單的事可以基本自理，但和之前正常人的水平肯定要差一些。希望在兒子中考的時候，他能重返工作崗位，給兒子保駕護航。同時，也希望之後能夠帶著他和孩子一起出來溜達一圈。」

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