消防為救女孩吸毒氣「智力倒退3歲」 妻不離不棄：陪你重新長大

河北滄州消防員庫學輝去年在火場中為了救一名小女孩，將自己的防毒面具讓給她，自己則吸入混合氣體中毒致腦部損傷，智商倒退回3歲。妻子對其不離不棄，也因此放棄原本工作，重新教導其讀書識字。目前，庫學輝的智力已回到中學生水平。 去年3月26日，肅寧縣一住宅有電動車起火，任職副隊長的庫學輝帶隊到現場搜救，發現一名女孩被困在3樓臥室裡。為了救人，庫學輝將自己的空氣呼吸器面罩讓給了小女孩，暴露在火場濃煙中的他卻因吸入混合氣體而中毒，後被確診為中毒性腦病、遲發性腦病，智力一度倒退到3歲。

「救人是我的責任」 妻子孫蕾憶述，初期庫學輝意識較為清醒時，曾問過對方為了救人差點連命都沒了，家人該怎麼辦？但庫學輝就回答「救人是自己的責任」，加上受困女孩年紀和兩人的兒子一樣大，「如果不把她救下來，人家這個家庭怎麼辦？」那時候，孫蕾以為愛人只要花10天就能痊愈，惟原來他情況開始變差。她描述二人還有一個兒子，把他送去托管後，自己亦放棄原本工作，重新教導丈夫讀書識字，24小時照顧，「連生病的時間都沒有」。 每次看見丈夫進步 「自己才會短暫快樂」 孫蕾將和丈夫的復康過程拍成影片，並持續在網上分享，「他需要重新長大，何時才能長到30歲？等他長到30歲，我已經變老太太了，說好一起慢慢變老，你卻偷偷變小了」。她指丈夫有時會大小便失禁、說不出話、嗜睡等。但是她從來沒有給她的丈夫用過導尿管，並且總是將他打扮得精神奕奕，她說：「我想給他尊嚴。」她說每一次看見丈夫進步，自己才會短暫地感到快樂。另外，為了幫補家計，她亦嘗試直播帶貨。

經過一年治療 智力已達中學程度 現階段，庫學輝的治療以中醫為主，通過針灸、中藥、康覆訓練的綜合治療方式進行。經過一年的治療，庫學輝的智力已經到達中學程度，情感思維亦日漸豐富，從最初不能言語，到如今可以進行簡單對話，從一直臥床，到在他人幫助下能夠緩慢行走。