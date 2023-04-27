涉危害國家安全 台八旗文化總編輯被捕

台灣出版社八旗文化總編輯富察(李延賀)早前傳出在上海被捕，大陸國台辦昨證實有關消息，指李延賀涉嫌從事危害國家安全活動，正接受國家安全機關調查。國台辦發言人朱鳳蓮強調，有關方面將依法保障其各項合法權益，未有透露其他詳情。

國台辦雖未闡明富察如何涉及從事危害國家安全活動，但內地微博的網民非常支持當局處理，甚至有網民稱，身為滿族人的富察因婚姻關係定居台灣，又稱富察創立的八旗文化是台灣右翼出版社，長期出版反華、反共和兩岸對立的書籍，甚至「否定中華民族多元一體的書籍，最臭名昭著的是以血統論宣傳台獨、宣傳民族分裂和國家分裂的《你不可能是漢族》」。

至於八旗文化早前發聲明，指已與台灣陸委會聯繫，尊重當事人家屬的處理方法。聲明又指，富察待人慷慨，獲各方好友支持愛護，感謝大眾善意關懷。八旗文化會維持出版計劃，並期望很快再次聽到富察爽朗的笑聲。