涉受賄及徇私枉法罪 前司法部長傅政華被逮捕

曾任司法部長的全國政協社會和法制委員會前副主任傅政華，涉嫌受賄、徇私枉法一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄、徇私枉法罪，對傅政華作出逮捕決定。

67歲的傅政華曾任北京市公安局長、公安部常務副部長等職務，2018年3月至2020年4月出任司法部長，2020年5月調任全國政協社會和法制委員會副主席，去年10月落馬，是繼李東生、孟宏偉及孫力軍之後，十八大以來第四位落馬的公安部前副部長。

中紀委：參加孫力軍政治團夥 危害黨的集中統一

中紀委國家監委上月底通報對傅政華「雙開」時，直指傅政華「參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私」，炮轟其「從未真正忠誠於黨和人民……政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段」，而且「在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名『政治騙子』……對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為」、「在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物」等。

孫力軍團夥案為十九大以來最嚴重案件之一

央視今年1月播出的反腐專題片《零容忍》，則形容孫力軍「政治團夥案」是十九大以來最嚴重案件之一，指孫力軍自2008年從上海調到公安部工作後，開始斂財和拉幫結派，到2018年以49歲成為公安部最年輕副部長後，野心更加膨脹，大搞腐敗，圖謀更高的領導崗位，還為此制訂「十五年規劃」，爭取每5年邁上一個台階。