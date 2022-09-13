涉受賄及隱瞞境外存款罪 國壽集團前董事長王濱被逮捕

刑法規定，國家工作人員在境外的存款，應依照國家規定申報，數額較大、隱瞞不報，最高2年有期徒刑或拘役；情節較輕，由其所在單位或上級主管機關酌情行政處分。

最高人民檢察院通報，決定逮捕中國人壽保險(集團)公司前黨委書記兼董事長王濱，其所涉罪名為「受賄罪」及「隱瞞境外存款罪」。有網民直斥，「一個保險公司的董事長，隱瞞境外巨額存款，讓投保人情何以堪？」微博法律博主、江蘇莊志明律師就介紹，「此人涉嫌的一個罪名比較新穎——隱瞞境外存款罪」，而「這個罪名實際生活中用得很少，說明一個可喜的現象，貪污受賄的腐敗款其實是很難轉出去的」。

64歲的王濱先後在黑龍江省商業廳、中國人民銀行、中國農業發展銀行、交通銀行等任職，2012年起出任中國太平保險集團董事、黨委書記，2018年起出任中國人壽保險集團黨委書記、董事長，今年1月被查，本月初被「雙開」(開除黨籍及公職)。

財新網：涉香港太平金控投資黑洞 損失料達300億

至於王濱的問題，內地「財新網」早前報道，諸多線索表明，主要是在其任職太平集團、交行副行長等時期，特別是在太平集團擔任「一把手」期間，「並聚焦於太平集團在香港的投資平台太平金融控股有限公司異常的投資黑洞上」。報道指，從帳面上看，近年太平金控為太平集團帶來數十億元(人民幣，下同)虧損，有知情人士更透露，實際造成的損失估計高達兩三百億元，「這一黑洞無法掩蓋下去，引發了有關人士對王濱實名舉報」。

財新網：一些中資金融機構在香港不走正道、翻雲覆雨

報道還提到，梳理太平在香港資本市場多條脈絡後，發現王濱與「山東高速系」、景百孚的「嘉年華系」、張偉的「中科創系」，以及袁海波等資本玩家多有交集，而王濱亦與因嚴重受賄等罪已被判死刑的華融集團前董事長賴小民等人過從甚密，「由此揭開一些中資金融機構在香港不走正道、翻雲覆雨的地下江湖，其本質是利用掌握的金融資源大搞利益輸送、個人得利，給企業和國家造成巨額損失」。

中紀委：王濱製造金融風險，大搞金融腐敗

中紀委國家監委早前通報，王濱「拒不落實黨中央關於防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞金融腐敗」，還「借用管理和服務對象巨額錢款，違規擁有非上市公司股份；干預和插手市場經濟活動……甘於被『圍獵』甚至主動尋租，將公權力當作攫取巨額私利的工具，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物」，而且「大搞任人唯親唯私唯利……管黨治黨寬鬆軟，不願監督、抵觸監督，對抗組織審查。家風敗壞，長期極度縱容甚至幫助其親屬進行違紀違法活動」等。