涉受賄行賄等5罪被捕 國足前主帥李鐵現身央視節目：非常後悔

中央電視台今日(5日)公布年度反腐專題片預告，將披露足球領域腐敗案細節，可見李鐵及前中國足協高層「亮相」，對著鏡頭說對自己的行為「非常後悔」。

多名中國足協高層在反腐風暴落馬，國家男子足球隊前主帥李鐵於2022年11月涉嚴重違法被帶走調查，官方去年8月通報，李鐵涉受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，分別由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局偵查終結，移送檢察機關審查起訴，咸寧市人民檢察院已依法向咸寧市中級人民法院提起公訴。中央電視台今日(5日)公布年度反腐專題片預告，將披露足球領域腐敗案細節，可見李鐵及前中國足協高層「亮相」，對著鏡頭說對自己的行為「非常後悔」。

足協前主席陳戌源：向全國球迷謝罪

由中央紀委國家監委宣傳部及央視聯合攝製的年度反腐大片《持續發力縱深推進》將於1月6日至1月9日晚上8時分四集播出，選取紀檢監察機關查處的12個典型案例，講述正風肅紀反腐敗的故事，當中提及中國足壇腐敗案，涉嫌受賄的國家體育總局前副局長杜兆才、中國足協前主席陳戌源及國足前主帥李鐵均現身受訪，在鏡頭前懺悔。

李鐵表示：「我是非常後悔的，還是要踏踏實實，也要走正路」。杜兆才表示，「在俱樂部老闆的利益的圍獵當中，有些隨波逐流了。」陳戌源稱：「我想深深地向全國球迷，真的要謝罪。」