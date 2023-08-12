涉受賄逾1465萬元 中國光大銀行原副行長張華宇獲刑12年半

中國光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇，涉嫌受賄超過1465萬元人民幣，獲有期徒刑12年半，併處罰金130萬元人民幣。

周五（11日），張華宇受賄、利用影響力受賄案，在山東省菏澤市中級人民法院公開宣判。法院審理查明，2001年2月至2021年9月，張華宇利用擔任中國光大銀行股份有限公司總行營業部黨組書記、主任、光大銀行黨委委員、副書記、副行長等職務上的便利，為相關單位或個人在協調貸款、業務拓展、就業等方面提供幫助，非法收受有關單位或個人給予的財物共計折合人民幣773.6271萬元。

2019年1月至2021年11月，張華宇利用原擔任中國光大銀行股份有限公司黨委副書記、副行長職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位或個人在協調貸款、公司信用評級調整、就業等方面提供幫助，非法收受有關單位或個人給予的財物共計折合人民幣691.9536萬元。