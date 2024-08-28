涉塗污靖國神社內地網紅「鐵頭」　被指敲詐勒索於杭州被捕

涉嫌5月底塗污日本供奉二戰甲級戰犯靖國神社的內地網紅「鐵頭」被杭州市警方拘捕，以涉嫌敲詐勒索立案偵查。「鐵頭」原名董光明，杭州市警方表示，他聯同另外兩人合謀，以爆黑材料威脅直播主，索取數百克黃金，並稱交付後會提供保護，成功獲受害人大額匯款。3人已被公安機關採取刑事強制措施，案件正進一步調查中。
內地媒體報道，根據中國公安當局的資料，董光明在中國參與敲詐勒索案件，其智慧型手機與硬碟已被沒收，網上亦流傳公安當局從董光明身上沒收的智慧型手機等一系列證物的資料照片。《日本電視台》報道，中國警方可能是為了搜查與靖國神社無關的其他事件，而將其拘留的。
傳開設賭場被判刑 年初自爆涉黃遭抵制
現年36歲的董光明自去年3月起以「鐵頭懲惡揚善」為名，在網上發布「打假」影片，在幾個月間迅速積累起幾百萬粉絲。去年8月，有網友爆料稱鐵頭曾因開設賭場和非法拘禁被判刑。今年1月，因為自爆其涉黃經歷，遭網民舉報抵制，在多個平台的帳號被封禁。他6月時發布影片，顯示自己向靖國神社石柱小便，之後塗鴉「TOILET」一詞，聲稱不滿日本政府排放核污水，當日已搭機返回中國。日本警方7月9日宣布拘捕一名29歲中國籍男子，並通緝董光明及另一名25歲男子。