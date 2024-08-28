涉塗污靖國神社內地網紅「鐵頭」　被指敲詐勒索於杭州被捕

涉嫌5月底塗污日本供奉二戰甲級戰犯靖國神社的內地網紅「鐵頭」被杭州市警方拘捕，以涉嫌敲詐勒索立案偵查。「鐵頭」原名董光明，杭州市警方表示，他聯同另外兩人合謀，以爆黑材料威脅直播主，索取數百克黃金，並稱交付後會提供保護，成功獲受害人大額匯款。3人已被公安機關採取刑事強制措施，案件正進一步調查中。

內地媒體報道，根據中國公安當局的資料，董光明在中國參與敲詐勒索案件，其智慧型手機與硬碟已被沒收，網上亦流傳公安當局從董光明身上沒收的智慧型手機等一系列證物的資料照片。《日本電視台》報道，中國警方可能是為了搜查與靖國神社無關的其他事件，而將其拘留的。