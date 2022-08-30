涉「惡勢力組織」及「保護傘」 唐山打人案28人被起訴8警落馬

轟動全國的河北唐山「惡霸打人案」有新進展，河北省人民檢察院認定案件涉「尋釁滋事罪」，並查明以施暴者陳某志為首的「惡勢力組織」近10年涉及15宗刑事及行政案件，「為非作惡，欺壓百姓」，包括陳某志在內的28人近日已被提出起訴。河北省紀委監委同日通報陳某志背後「保護傘」，指唐山市路北區副區長兼公安局長馬愛軍等8名公安人員涉濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪，將深入調查處理。

河北檢察院通報，今年6月10日凌晨2時40分，陳某志在唐山路北區一家燒烤店與8名同伴吃飯期間，騷擾姓王女食客，遭拒絕和斥責後毆打對方，並在遇反抗後，與5名同伴在店內、外對王女等4人用凳、酒樽擊打及拳打腳踢。4女由救護車送院，其中王女和劉女在普通病房接受治療，已於7月1日出院；另外兩女檢查後自行離開。經法醫鑑定，王女和劉女屬「輕傷二級」，另外兩女屬「輕微傷」。通報同時提到，網傳4女在燒烤店旁小巷被性侵、被掟落樓及被車輾壓等，均為虛假信息。

女事主現身央視 稱遭威脅不准報警

官媒央視播出王女現身說法片段，指當時陳某志從戶外座位走進店內，「不知道上吧台說的甚麼，完了然後回來就摸我，然後我就不讓，他就給我一電炮(耳光)」。王女等人一度跑入燒烤店旁的小巷躲避，但陳某志等6人追上去，約2分鐘陸續離開。由於小巷是監控死角，網上出現各種傳言。王女向央視記者否認被車輾，稱當時「好幾個人毆打我們，打完告訴我們不許報警，不許找人，否則就弄死我們，然後就跑了」。央視同時公開陳某志被警方盤問的片段，陳某志承認在涉事燒烤店「毆打幾名女子」。

河北檢察院同時通報，陳某志等人2012年起逐漸形成「以陳某志為糾集者的惡勢力組織」，長期在唐山等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動、尋釁滋事等刑事犯罪11宗，實施尋釁滋事、故意傷害等行政違法4宗，批評「該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響」，而28名疑犯已被檢方向法院提出起訴。

另外，河北省紀委監委通報，早前對15名相關人士立案調查後，對其中的馬愛軍、唐山公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所原所長范立峰、光明里派出所副所長王洪偉、喬屯派出所副所長王志鵬、唐山公安局交警支隊四級警長安迪等8人採取留置措施，初步查出有違紀違法及涉嫌濫權等職務犯罪問題，將深挖徹查，嚴肅處理。