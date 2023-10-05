淅江婚宴新郎舅母如廁不滿無被敬酒怒掟杯　掀兩家親友大亂鬥(有片)

目擊者：舅媽本已眼紅外甥先成婚 報道提及目擊者透露，新郎舅母的不滿似乎並不只是因為敬酒順序，而是因為她的兒子尚未結婚，卻看到了年紀更小的外甥先行成婚，加上傳統中講究的是長幼有序，兄先結婚，才輪到弟弟，這本已讓她心有不甘。但究竟是真是假，則只有當事人才知道。