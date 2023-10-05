淅江婚宴新郎舅母如廁不滿無被敬酒怒掟杯　掀兩家親友大亂鬥(有片)

內地浙江省溫州市一對新人日前舉行婚宴，按照傳統逐桌敬酒，到了男方舅母位子時，因對方剛好去上廁所，新人便先轉往其他桌敬酒。沒想到，舅媽回來後認為自己被忽略而不滿，竟當場怒掟酒杯，即便新人表達歉意，她仍大罵新娘「單親家庭，沒教養！」隨即引起女方親友不滿，雙方繼而爆發激烈衝突。
綜合報道，這對新人2日在溫州市一間酒店舉辦婚宴，席中按照傳統逐桌敬酒，在敬到男方舅舅的枱時，舅母剛好正如廁，新人敬酒後便轉往其他枱繼續敬酒。當舅母返回座位後，發現自己被跳過感到被忽略，頓然心生不滿，當場掟杯洩憤。新娘見狀急忙向舅母示好，卻被譏諷「單親家庭，沒教養」，女方舅舅聞言便即上前維護侄女，雙方爭吵逐漸升級；舅母女兒不甘示弱，也加入了戰局，與新娘親友發生激烈言語衝突。最後男女雙方親友大打出手，網上影片顯示，有人拿起枱上的菜餚亂擲，還有人擸凳互掟，甚至將碗碟當武器，場面一片混亂。
目擊者：舅媽本已眼紅外甥先成婚
報道提及目擊者透露，新郎舅母的不滿似乎並不只是因為敬酒順序，而是因為她的兒子尚未結婚，卻看到了年紀更小的外甥先行成婚，加上傳統中講究的是長幼有序，兄先結婚，才輪到弟弟，這本已讓她心有不甘。但究竟是真是假，則只有當事人才知道。