淘寶想繼續用順豐？順豐集運推新優惠　內地到港自取更減價 (附教學)

淘寶近日宣布停止提供順豐的物流服務，僅保留菜鳥集運及直運的選項。順豐今日(26日)表示，為回饋客戶的支持，順豐集運(SFBuy)由即日起推出震撼優惠，由內地至港自取收費首2公斤由21.5元(人民幣，下同)，減至12.6元，續重每公斤由7.6元，減至3.8元，配送上門收費首3公斤為30元，續重每公斤為5.8元。
全港逾1500+網點自取 朝10前合單可即日送達
順豐表示，今次優惠適合用於全港設有的1500+個自取點，包括順豐站、門店，以及超過900個可供客戶全天候24小時自取的順豐自助櫃，覆蓋住宅和商業區，方便市民靈活安排時間到就近的地點取件。配送上門服務更遍及全港，不會收取住宅附加費。
香港用戶只需在當日上午10時前，為已到達順豐東莞轉運倉的包裹合單，最快當日可送達用戶手中；若於早上10時後合單，則可在次日送達。
▼使用順豐集運教學▼
順豐集運4個主要步驟
- 步驟一：下載順豐香港手機應用程式(SFHK APP)，選取「順豐集運」進行登記
- 步驟二：於「順豐集運」頁面內，點擊「中轉站地址」並選擇流向，再以「一鍵複製」獲取順豐東莞中轉倉地址及資料，連同客戶的專屬APT號碼複製，並於購物平台上提交即可。謹記複製地址時，連同你的專屬APT號碼複製
- 步驟三：集運包裹時，於順豐集運頁面內點擊「包裹登記」，選擇流向，填寫商家物流單號，及商品信息。當包裹到達集運倉時，會收到SFHK APP消息推送
- 步驟四：於「順豐集運」頁面內點擊「合併貨物」，選擇流向，勾選要合單的包裹，選擇「配送方式」並進行支付，即完成訂單配送。當中可使用AlipayHK, PayMe及微信支付(內地版)。