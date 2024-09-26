淘寶想繼續用順豐？順豐集運推新優惠　內地到港自取更減價 (附教學)

淘寶近日宣布停止提供順豐的物流服務，僅保留菜鳥集運及直運的選項。順豐今日(26日)表示，為回饋客戶的支持，順豐集運(SFBuy)由即日起推出震撼優惠，由內地至港自取收費首2公斤由21.5元(人民幣，下同)，減至12.6元，續重每公斤由7.6元，減至3.8元，配送上門收費首3公斤為30元，續重每公斤為5.8元。

全港逾 1500+ 網點自取 朝 10前合 單可即日送達

順豐表示，今次優惠適合用於全港設有的1500+個自取點，包括順豐站、門店，以及超過900個可供客戶全天候24小時自取的順豐自助櫃，覆蓋住宅和商業區，方便市民靈活安排時間到就近的地點取件。配送上門服務更遍及全港，不會收取住宅附加費。

香港用戶只需在當日上午10時前，為已到達順豐東莞轉運倉的包裹合單，最快當日可送達用戶手中；若於早上10時後合單，則可在次日送達。