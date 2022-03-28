淘寶測試使用微信支付 網民：截圖掃碼太麻煩

淘寶與微信積極「互聯互通」，最近淘寶網更就使用「微信支付」付款展開內部測試，惟不少網民了解後認為「太麻煩」、「用支付寶更省事」。

根據部分淘寶用戶近日在社交平台的展示，淘寶內測版可使用「微信掃碼支付」和「去微信找朋友幫我付」功能，兩者都未能自動跳轉到微信App，其中「掃碼支付」需先儲存付款QR code，再開微信支付掃截圖，方能完成支付；「找朋友幫我付」則是複製支付連結，然後傳送給微信好友支付。

有輿論認為，雖然這項互聯互通功能有點「形同虛設」，但目前仍處於內測階段，說不定之後某天就可以自動跳轉到微信支付。