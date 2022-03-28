淘寶測試使用微信支付 網民：截圖掃碼太麻煩

淘寶與微信積極「互聯互通」，最近淘寶網更就使用「微信支付」付款展開內部測試，惟不少網民了解後認為「太麻煩」、「用支付寶更省事」。
根據部分淘寶用戶近日在社交平台的展示，淘寶內測版可使用「微信掃碼支付」和「去微信找朋友幫我付」功能，兩者都未能自動跳轉到微信App，其中「掃碼支付」需先儲存付款QR code，再開微信支付掃截圖，方能完成支付；「找朋友幫我付」則是複製支付連結，然後傳送給微信好友支付。
有輿論認為，雖然這項互聯互通功能有點「形同虛設」，但目前仍處於內測階段，說不定之後某天就可以自動跳轉到微信支付。
內地去年9月要求互聯網解除平台間屏蔽
去年9月，內地工業和信息化部要求互聯網行業在限期內互聯互通，解除平台之間的屏蔽，否則將依法處置。今年1月，淘寶與微信持續多年的「火星文」拉鋸戰終於結束，在微信與朋友分享淘寶網的商品，對話框不再展示火星文一樣的「淘口令」，而是只顯示連結和商品名稱，並且可以直接在微信內開啟連結，甚至不必跳轉到淘寶App就完成購物。
據報2013年還能在微信直接打開淘寶連結，也未有火星文，但當時有大量釣魚網站，包括幾乎一模一樣的假淘寶網，造成不少淘寶用戶損失。淘寶於是利用「喚起協議」，若在微信打開淘寶連結，就自動跳去淘寶相應頁面。不過，淘寶和微信亦因此為「爭客」互不相讓，並發展至互相屏蔽的局面，淘寶遂自2015年起透過「火星文」連結繞開微信的屏蔽。