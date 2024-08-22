淘寶「100%正品」官方店售假李寧鞋 女律師申訴43天獲退1賠10

淘寶「百億補貼官方頻道」承諾確保為消費者提供100%正品，「假1罰10」，但四川一名律師上月通過該店購買一對李寧籃球鞋，收貨後發現是假貨。她開啟了長達43天的維權，即使提供李寧官方的鑑定報告證實是假貨，仍一度維權失敗。直至8月20日，才被淘寶通知通過了退1賠10申請。 《瀟湘晨報》報道，馮女士上月4日在淘寶「百億補貼官方頻道」花費365元（人民幣，下同）購買一雙李寧籃球鞋，得到客服正品保證的承諾後下單，未料收到一雙包裝簡陋的球鞋，球鞋二維碼和包裝盒二維碼均模糊。

「律師維權都這樣困難，何況是普通消費者」 7月8日，馮女士向客服反饋並提出假1賠3，對方要求提供假貨證明，「我反問，應該由商家提供合法供貨證明，證明銷售的是正品」。淘寶方面稱商家未在24小時內提供供貨證明，判定馮女士維權主張成立，會假1賠3，但5個工作天後，她被告知因未有提供假貨證明，因此財務審核沒有通過。隨後，馮女士聯繫李寧做鑑定，官方8月6日的鑑定報告顯示球鞋屬於假冒產品。 馮女士稱在等待鑑定期間，淘寶商家曾以發錯貨、球鞋需要維修等為由欲調解，但她沒接受。當她向淘寶客服提供鑑定報告並要求假1賠10時，對方仍稱要商家舉證，之後以商家24小時沒有提供供貨證明為由，判定馮女士的維權訴求成立，但之後又稱財務審核不通過。

李寧官方稱未授權任何淘寶店鋪 無奈之下，馮女士考慮循司法程序起訴對方。8月20日、即維權43天後，她被通知假1賠10申請通過，「作為律師，懂得如何收集證據，維權都這樣困難。何況普通的消費者」。馮女士認為，商家應該證明產品供貨渠道、產品的真偽，並提到淘寶沒有暫停商品銷售及主動調查，至今仍在銷售該產品。 淘寶百億補貼官方客服稱，假1賠10由淘寶擔保。「支持官網、支持海關、支持中檢、支持專櫃鑑定」。若供應商在服務中出現不當之處會作考核，淘寶網也會根據實際情況處理，降低供應商店舖排名、寶貝排名等。李寧官方客服稱，未對任何淘寶店鋪進行授權，只授權部分天貓店舖，提醒消費者應謹慎選擇購物渠道，建議在李寧官方授權的店舖購買商品。