淘寶2999元戶外流動充電器兩度爆炸 天津退休夫婦嚴重燒傷

天津一位孝順女早前花2,999元(人民幣，下同)在淘寶購買一部戶外流動充電器，讓退休父母自駕遊時可以為車上的雪櫃充電，未料父母完成旅程歸來後，發現該部充電器在叉滿電並已關閉電源的情況下「走電」。父母隨即聯絡售後服務員，對方指導他們再為該充電器叉電，然後觀察是否真的走電。結果充電器在叉電期間兩度爆炸，父母走避不及，嚴重燒傷，目前正在深切治療部留醫。
使用兩周後會「走電」
《新京報》引述該名孝順女時女士指，上月9日收到涉事戶外流動充電器後，父母就在上月中帶著該部充電器自駕遊東北兩周，「這次出門移動電源都是正常使用的，就是全程給車載小冰箱充電」。然而，時父時母回家後，發現該部充電器會「走電」。時父遂於本月6日聯絡賣家「品晟旗艦店」的售後服務員，對方要求時父再試試為充電器叉電，「再觀察兩天」，看看是否真的走電。
充電期間兩度爆炸
由於說明書提示，叉電期間要有人在旁看顧，時父時母遂躺在旁邊沙發看電視。沒想到叉電約4小時後，涉事充電器突然爆炸。時父時母馬上起身，準備逃離現場時，充電器卻再次爆炸。
時父時母全身多處二級、三級燒傷，目前正在南開大學附屬醫院重症燒傷科監護室留醫，截至本月22日，治療費已超過75萬元。目前「品晟旗艦店」所有商品已下架，店舖首頁顯示「店舖終止經營公告」，稱擬於下月25日「自主終止經營」。
同批次充電器已交當局檢測
報道又提到，時女士曾找到品晟旗艦店經營者「深圳市品優能科技有限公司」，惟對方稱只是「代發」產品，爆炸問題要找生產廠家解決。根據涉事充電器上的資料，生產廠家為「中山市東鳳鎮隆生電器廠」，執行標準為GB/T35590-2017。廣東省電子數碼行業協會負責人鄒元興指出，上述標準適用範圍是「充電寶(手機充電器)等功率較小的產品」。
當時女士準備找隆生電器廠維權時，品晟旗艦店方面突然告知，產品資料「貼錯了」，生產商是「中山市鵬之欣科技有限公司」；鵬之欣亦向時女士承認涉事產品是其組裝生產，同時表示，他們只負責生產「白機」，買家自己貼上產品標籤後再銷售。
鵬之欣方面強調，「移動電源就是用一些變壓器、五金件等組裝的，這些東西是不會炸的」，而且「我們採購的電芯都是有質檢報告的，產品也是有質檢的」，目前已將同批次產品交由中山市工商行政管理局東鳳分局進行品質檢測。