淘寶2999元戶外流動充電器兩度爆炸 天津退休夫婦嚴重燒傷

天津一位孝順女早前花2,999元(人民幣，下同)在淘寶購買一部戶外流動充電器，讓退休父母自駕遊時可以為車上的雪櫃充電，未料父母完成旅程歸來後，發現該部充電器在叉滿電並已關閉電源的情況下「走電」。父母隨即聯絡售後服務員，對方指導他們再為該充電器叉電，然後觀察是否真的走電。結果充電器在叉電期間兩度爆炸，父母走避不及，嚴重燒傷，目前正在深切治療部留醫。

使用兩周後會「走電」

《新京報》引述該名孝順女時女士指，上月9日收到涉事戶外流動充電器後，父母就在上月中帶著該部充電器自駕遊東北兩周，「這次出門移動電源都是正常使用的，就是全程給車載小冰箱充電」。然而，時父時母回家後，發現該部充電器會「走電」。時父遂於本月6日聯絡賣家「品晟旗艦店」的售後服務員，對方要求時父再試試為充電器叉電，「再觀察兩天」，看看是否真的走電。

充電期間兩度爆炸

由於說明書提示，叉電期間要有人在旁看顧，時父時母遂躺在旁邊沙發看電視。沒想到叉電約4小時後，涉事充電器突然爆炸。時父時母馬上起身，準備逃離現場時，充電器卻再次爆炸。

時父時母全身多處二級、三級燒傷，目前正在南開大學附屬醫院重症燒傷科監護室留醫，截至本月22日，治療費已超過75萬元。目前「品晟旗艦店」所有商品已下架，店舖首頁顯示「店舖終止經營公告」，稱擬於下月25日「自主終止經營」。