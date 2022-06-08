淘消毒酒精要謹慎 內媒驗12款竟10款含有毒甲醇 最高逾97%

新冠疫情沒完沒了，酒精、搓手液等消毒用品，成為不可或缺的日常用品。然而，有內地傳媒發現，淘寶、拼多多、京東等網購平台上售賣的所謂酒精消毒液，竟以有毒的甲醇冒充乙醇，不但無法消毒，吸入、接觸或誤服後，更可致中毒，出現頭暈、頭痛、嘔吐、興奮、煩躁、譫妄等症狀，嚴重可致失明、昏迷甚至死亡。

重慶2歲童誤喝「乙醇」酒清消毒劑 血液驗出甲醇

上海「澎湃新聞」報道，重慶一名2歲男童小寧，今年2月貪玩喝了一口消毒劑後送院，未料在血液中驗出甲醇。涉事「百佳」消毒劑是小寧父親去年11月從拼多多一家網店購入，2公升只需15.8元(人民幣，下同)還包郵，商品名稱為「98度工業酒精火療拔罐酒精燈拔火罐燃料2L批發高濃度95度大桶乙醇」。小寧父親事後向涉事網店查詢，對方才承認「甲醇含量50%以上」。

甲醇為工業用原料，常被用作有機溶劑或添加劑，不得用於消毒劑。售賣涉事消毒劑的山東網店已於上月24日被立案調查，店主聲稱所售消毒劑生產商不明，自己是通過系統「代發訂單」，「實際發貨不是從我這發的，我就是賺個差價」。報道提到，不論是涉事網店註冊地址，還是消毒劑包裝上的生產商地址，實地都不見該兩家公司，且包裝上的生產許可證編號，都是挪用其他廠商。