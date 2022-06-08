淘消毒酒精要謹慎 內媒驗12款竟10款含有毒甲醇 最高逾97%

新冠疫情沒完沒了，酒精、搓手液等消毒用品，成為不可或缺的日常用品。然而，有內地傳媒發現，淘寶、拼多多、京東等網購平台上售賣的所謂酒精消毒液，竟以有毒的甲醇冒充乙醇，不但無法消毒，吸入、接觸或誤服後，更可致中毒，出現頭暈、頭痛、嘔吐、興奮、煩躁、譫妄等症狀，嚴重可致失明、昏迷甚至死亡。
重慶2歲童誤喝「乙醇」酒清消毒劑 血液驗出甲醇
上海「澎湃新聞」報道，重慶一名2歲男童小寧，今年2月貪玩喝了一口消毒劑後送院，未料在血液中驗出甲醇。涉事「百佳」消毒劑是小寧父親去年11月從拼多多一家網店購入，2公升只需15.8元(人民幣，下同)還包郵，商品名稱為「98度工業酒精火療拔罐酒精燈拔火罐燃料2L批發高濃度95度大桶乙醇」。小寧父親事後向涉事網店查詢，對方才承認「甲醇含量50%以上」。
甲醇為工業用原料，常被用作有機溶劑或添加劑，不得用於消毒劑。售賣涉事消毒劑的山東網店已於上月24日被立案調查，店主聲稱所售消毒劑生產商不明，自己是通過系統「代發訂單」，「實際發貨不是從我這發的，我就是賺個差價」。報道提到，不論是涉事網店註冊地址，還是消毒劑包裝上的生產商地址，實地都不見該兩家公司，且包裝上的生產許可證編號，都是挪用其他廠商。
網購不同款式消毒劑 收多支同款
澎湃新聞記者近日還在淘寶、拼多多、京東等網購平台購買10款不同的消毒劑，相關商品描述都標明是「乙醇」，結果收到多支同一家企業同一天生產的消毒劑。還有一款消毒劑招紙上的資料，與小寧誤喝的「百佳」牌相比，除了牌子變成「勝麗源」及生產日期、廠商、規格不同之外，其餘全部一樣。
報道又指，記者將該10款消毒劑，連同一支賣家贈送的75%醫用酒精及該支小寧誤喝的消毒劑，送去上海紡織集團檢測標準有限公司化驗，結果僅兩款「95%酒精消毒液」不含甲醇；至於甲醇含量最高的，是小寧誤喝的「百佳」牌，達97.2%，比國家標準中工業酒精甲醇最高含量2,000毫克/升，超標30倍。此外，報道指出，即使相關廠商持有消毒產品生產許可證，並出示檢測報告和衛生安全評價，其消毒劑也驗出47.7%甲醇。
內地網民：為了賺錢，毫無底線
有內地網民指出，「甲醇2,000多(元)一噸，乙醇8,000多(元)一噸。明白了嗎？」又紛紛炮轟廠商「黑心」、「利慾薰心」、「為了賺錢，毫無底線」、「這些東西不是假貨，已經威脅到健康了」。還有網民表示，「現在疫情時刻，很多人會買酒精消毒，但是不能辨別酒精和工業酒精的區別，商家應該特別標明工業酒精和酒精不同，不能刻意引導人們買工業酒精」、「相關機構不作為的話，很難發現啊」。