深中通道料6月通車　車程大減運輸成本減三、四成

連接深圳和中山的「深中通道」，已完成橋樑荷載測試，預計最快6月通車，屆時由深圳來往中山，毋須再繞道虎門大橋，車程可由現時的約2小時，大大縮短至約20分鐘。 在深圳及中山設廠的企業創辦人兼行政總裁蔡俊傑說，以往員工頗為抗拒在兩地廠房之間「兩邊跑」，相信「深中通道」通車後，調動員工更具彈性。 根據廣東省當局擬定的「深中通道」行車收費，私家車、小型客車和2噸以下貨車，單程收費66元人民幣。

蔡俊傑認為，收費水平合理。他提到，現時以私家車接載員工經虎門往來深圳和中山，成本約700元人民幣，貨車單程成本約2000元，預計「深中通道」通車後，運輸成本可以減少三、四成，一年可節省60萬至80萬元。 珠江西岸的經濟發展一直較東岸遜色，位於中山以西的江門市，於大灣區9個內地城市中經濟增長排在最低幾位。