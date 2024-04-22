深中通道料6月通車　車程大減運輸成本減三、四成

連接深圳和中山的「深中通道」，已完成橋樑荷載測試，預計最快6月通車，屆時由深圳來往中山，毋須再繞道虎門大橋，車程可由現時的約2小時，大大縮短至約20分鐘。 在深圳及中山設廠的企業創辦人兼行政總裁蔡俊傑說，以往員工頗為抗拒在兩地廠房之間「兩邊跑」，相信「深中通道」通車後，調動員工更具彈性。 根據廣東省當局擬定的「深中通道」行車收費，私家車、小型客車和2噸以下貨車，單程收費66元人民幣。
蔡俊傑認為，收費水平合理。他提到，現時以私家車接載員工經虎門往來深圳和中山，成本約700元人民幣，貨車單程成本約2000元，預計「深中通道」通車後，運輸成本可以減少三、四成，一年可節省60萬至80萬元。 珠江西岸的經濟發展一直較東岸遜色，位於中山以西的江門市，於大灣區9個內地城市中經濟增長排在最低幾位。
深中通道雙向共8線行車
全國人大代表、江門市工商業聯合會副主席黃達昌說江門具發展潛力，期望「深中通道」的經濟效益能輻射到珠江西岸地區，掃除現時的交通障礙，吸引更多深圳投資者落戶江門。他又認為江門是宜居城市，相信深中通道會帶旺當地樓市。 「深中通道」全長約24公里，雙向合共8線行車，是世界級的「橋、島、隧、水下互通」跨海工程，由伶仃洋大橋、人工島和海底隧道組成，亦是繼港珠澳大橋之後，另一條駁通珠三角東、西兩岸的大型行車幹道。
原文刊登於 香港電台