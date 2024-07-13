深中通道｜司機減速打卡致塞車 海底隧道「最美天幕」關燈(有片)

深中通道通車半個月以來，市民遊客打卡熱度持續高漲，已有大批司機及乘客因在深中大橋應急車道停車打卡被罰款，近日官方亦公布其海底隧道中段頂部的動態投影「天幕」暫時關燈，原因亦是部分司機駛過時會特意減速欣賞拍照，導致隧道塞車嚴重。官方稱，通道開通以來，自媒體平台上就流傳着大批「天幕」打卡影片，不斷渲染誇大投影效果氣氛，故出於安全考慮決定暫時關閉海底隧道中段的天幕投光燈。

據介紹，深中通道照明分為基本照明和景觀照明兩部分。其中，海底隧道兩側佈有可智能調節的全彩景觀燈帶，可以根據環境溫度、車流狀況變色。正常通行情況下，會顯示綠色或藍白色，可設置流水跑動或七彩變換緩解長距離隧道通行的視覺疲勞。發生交通事故或緊急事件時，智能燈帶由近至遠分段顯示紅、黃、綠色，起到警醒作用，並能引導人員有序疏散。除景觀燈帶外，隧道中段採用天幕投影形式，將圖案投影到隧道頂部，長度約150米，主要用於緩解駕駛員行車疲勞。

運營管理方指，由於部分網媒渲染誇大投光燈效果，甚至剪接加入如海底世界等3D動畫效果造成誤解，導致不少司機駕車到該路段時，特意降低車速觀看和拍照，造成隧道出現嚴重擁堵，出於安全考慮，決定暫時關閉天幕投影，後續將根據實際需要，對全線景觀照明進行適當調整。

深中通道歷時7年建成。自此深圳與中山之間車程從2小時縮至半小時內，珠海、江門至深圳從超2小時縮至1小時內，廣州南沙至中山更僅需15分鐘。據統計數據，深中通道開通後，首周總車流量超過72萬車次，平均每日超過10萬車次。