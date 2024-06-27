深中通道｜周日下午3時正式通車 據報國家領導人出席儀式(更新)

用了7年興建、連接深圳及中山的深中通道，官方公布將於周日(6月30日)下午3時正式通車，消息指通車儀式上午舉行，預料會有國家領導人出席。通車後，來往深圳至中山的車程只需要不足半小時，將會增加港人北上選擇。有旅行社和直通巴公司都因應深中通道即將通車，分別重整行程路線以覆蓋更多旅遊景點，及推出優惠票價。
往來深圳中山只需30分鐘
連接深圳與中山的深中通道，全長約24公里，雙向共有8條行車線，是集橋、島、隧、水下互通於一體的工程，亦是當今世界上綜合建設難度最高的跨海通道工程之一，本月16日已經通過交工驗收。
通車後縮短往返中山江門交通 旅遊業料增路線
現時港人前往中山、江門等粵西地區，一般會取道港珠澳大橋，或先到深圳再經虎門大橋，前者收費較貴，單程約200港元，需約3小時才能前往；經虎門大橋雖然收費較平，但據悉不時塞車，一般來回需時4小時。外界預料「深中通道」正式通車後，中山往返深圳將縮短最快至30分鐘，前往江門及肇慶等地亦能縮短至約1小時。有旅遊業人士向傳媒表示，「深中通道」開通後將有助業界推出更多旅遊路線。
全長24公里的「深中通道」由伶仃洋大橋、人工島和海底隧道組成，是繼港珠澳大橋後，另一條連接深圳、中山、廣州三地的大型行車幹道。行車時速高達100公里，來回共8條行車線，較虎門大橋多出2條行車線，日均車流量預計可達10萬架次。