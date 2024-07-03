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中國
2024-07-03 14:36:05

深中通道︱女司機應急車道坐露營椅歎咖啡 罰款200元扣9分

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有網民貼出深中通道6月30日開通當日不少司機違規的照片，例如將車停在橋面，甚至有女子坐露營椅歎咖啡享受風景。(網上圖片)

有網民貼出深中通道6月30日開通當日不少司機違規的照片，例如將車停在橋面，甚至有女子坐露營椅歎咖啡享受風景。(網上圖片)

深中通道6月30日開通，惟在開通首日出現大塞車，車程長達5至6小時。不少市民遊客於大橋應急車道打卡，被指是大塞車的元兇。有網民貼出當日不少司機違規的照片，例如將車停在橋面，甚至有女子坐露營椅歎咖啡享受風景。

深中通道6月30日開通，惟在開通首日出現大塞車(中山交警影片截圖) 有網民貼出深中通道6月30日開通當日不少司機違規的照片，例如將車停在橋面，甚至有女子坐露營椅歎咖啡享受風景。(網上圖片) 女子事後道歉，指沒想到事件會引起轟動，希望大家引以為戒。(中山交警影片截圖) 女子事後道歉，指沒想到事件會引起轟動，希望大家引以為戒。(中山交警影片截圖) 交警採取路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等違法行為嚴厲打擊(中山交警影片截圖) 另外，針對有男司機遮擋號牌（車牌）的違法行為，該車輛被交警罰款200元，駕駛證記9分，扣留機動車駕駛證，開具復考通知。(中山交警影片截圖) 另外，針對有男司機遮擋號牌（車牌）的違法行為，該車輛被交警罰款200元，駕駛證記9分，扣留機動車駕駛證，開具復考通知。(中山交警影片截圖) 交警採取路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等違法行為嚴厲打擊(中山交警影片截圖) 交警採取路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等違法行為嚴厲打擊(中山交警影片截圖) 交警採取路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等違法行為嚴厲打擊(中山交警影片截圖) 交警採取路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等違法行為嚴厲打擊(中山交警影片截圖) 交警採取路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等違法行為嚴厲打擊(中山交警影片截圖) 交警採取路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等違法行為嚴厲打擊(中山交警影片截圖) 交警採取路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等違法行為嚴厲打擊(中山交警影片截圖)

女司機道歉 望大家引以為戒

中山交警昨日(7月2日)公布了該宗違規事件的處罰，指該車輛因在應急車道停車拍照觀景，被交警罰款200元（人民幣，下同），駕駛證扣9分。女子事後道歉，指沒想到事件會引起轟動，希望大家引以為戒。另外，針對有男司機遮擋號牌（車牌）的違法行為，該車輛被交警罰款200元，駕駛證記9分，扣留機動車駕駛證，開具復考通知。

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深中通道的跨海大橋上，有大批私家車泊在路邊「打卡」。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道的跨海大橋上，有大批私家車泊在路邊「打卡」。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道的跨海大橋上，有大批私家車泊在路邊「打卡」。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道的跨海大橋上，有大批私家車泊在路邊「打卡」。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道嚴重擠塞，有人逼於無奈在橋邊解決生理需要。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道首日通車嚴重塞車。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道嚴重擠塞，乘客只好順道在車上欣賞落日晚霞。(資料圖片／林俊源攝) 國家重大工程深中通道剛正式通車。(新華社) 大批汽車塞在深中通道海底隧道段。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道嚴重擠塞，乘客只好順道在車上欣賞落日晚霞。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道嚴重擠塞，乘客只好順道在車上欣賞落日晚霞。(資料圖片／林俊源攝) 深中通道 深中通道 深中通道啟用首日嚴重擠塞。(林俊源攝)

中山交警介紹，深中通道開通後少數車主缺乏安全意識，佔用應急車道、在應急車道停車拍照打卡等。這種違法行為存在極大的安全隱患。中山交警也多布多張監控照片，顯示有人停車拍照，有人把身體伸出天窗拍照，有人為拍照將車停在應急車道，甚至有人為打卡而在應急車道上跑步。

24小時監控抓拍嚴厲打擊

交警採取路面24小時巡邏及監控抓拍的方式，對佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等違法行為嚴厲打擊，通道上每隔一百米就安裝了一個攝像頭，安排人員24小時密切關注，只要有人停車就會被發現，依據法律法規予以嚴厲打擊。凡是違規佔用應急車道行駛，駕駛證一律記6分、罰款200元，而對停車拍照觀景等行為則是駕駛證記9分、罰款200元。

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