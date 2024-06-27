深中通道｜有跨境司機稱日後改道 深圳旅行社擬擴業務至中山

有中港牌私家車司機說，平日經港珠澳大橋往返兩地，但日後會改選深中通道，認為會更方便，預計可節省約半個小時，另外收費亦更便宜。亦有旅客表示，日後往來中山及深圳會更快，鼓勵她發掘內地更多地方景點，未來不排除到粵西遊玩，即使覺得不習慣，亦可再回深圳繼續行程。

深中通道將於周日下午3時正式通車，屆時來往深圳與中山的車程，將會大幅縮短至約半小時。九座或以下客車車輛通行費全程收66元人民幣。

不過，有深圳出租車司機表示，平日較少乘客會選搭出租車由深圳出發至中山，預計即使深中通道開通，亦不會帶動生意增加。另有內地民眾表示，本身較少來往來深圳與中山，但預計通車後會更多到訪兩地，又說希望通行費可以更便宜。

深圳新景界旅行社分店負責人莊禹德表示，因應深中通道開通，旅行社業務由主要集中於深圳，擴展至中山，本月會有3家新旗艦店在中山開業，預計通車後旅行社生意最少可提升一半以上。