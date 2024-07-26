深中通道｜福田口岸直達中山 4大免費專線7月限定

深圳至中山免費交通專線來了！

深中通道通車後，深圳巴士集團開通的兩條跨市巴士專線往返深圳及中山，車費由人民幣15元起。為了吸引港人到中山遊玩，由7月5日至28日期間，每逢周五、六及日，深圳福田口岸將開設直達中山博覽中心的免費購物專線，抵達後，再無縫轉乘其他免費專線到中山城區、鎮街主要商圈吃喝玩樂。以下便介紹當中4大免費專線！

文章出處：「當代中國」網站