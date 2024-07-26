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中國
2024-07-26 11:48:00

深中通道｜福田口岸直達中山 4大免費專線7月限定

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深中通道｜福田口岸直達中山 4大免費專線7月限定

深中通道｜福田口岸直達中山 4大免費專線7月限定

深圳至中山免費交通專線來了！

深中通道通車後，深圳巴士集團開通的兩條跨市巴士專線往返深圳及中山，車費由人民幣15元起。為了吸引港人到中山遊玩，由7月5日至28日期間，每逢周五、六及日，深圳福田口岸將開設直達中山博覽中心的免費購物專線，抵達後，再無縫轉乘其他免費專線到中山城區、鎮街主要商圈吃喝玩樂。以下便介紹當中4大免費專線！

文章出處：「當代中國」網站

（圖片來源：中山市商務局官方微信） （圖片來源：中山市商務局官方微信） 中山有不少歷史悠久的建築，圖為著名的岐江鐵橋及附近名勝。（圖片來源：視覺中國）

1.深圳福田口岸至中山博覽中心線

在深圳福田口岸過關後，在福田口岸公交總站乘坐免費專車，經深中通道到達中山，60分鐘一班。

途經站點：

深圳福田口岸公交總站、中山博覽中心站

服務時間：

深圳福田口岸-中山博覽中心：8:00-19:00

中山博覽中心-深圳福田口岸：10:00-21:00

班次間隔：1小時/班

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（圖片來源：中山市商務局官方微信） 中山新城區的地標之一就是完美金鷹廣場。（圖片來源：視覺中國）

2.博覽中心至城區主要商圈環線

途經站點：

博覽中心站、天奕星河COCO City（長江北聯通公交站)、完美金鷹廣場/中山石岐萬象匯（完美金鷹假日廣場公交站）、大信新都匯站、興中廣場（鳳鳴路公交站）、悅來天虹購物中心（中澳濱河灣東公交站）、利和廣場站、博覽中心站

服務時間：

博覽中心站（環線始發站發車時間）：9:00-20:30

班次間隔：30分鐘/班

（圖片來源：中山市商務局官方微信） 中山小欖鎮龍山公園是中山的旅遊名勝之一，圖為公園內著名的騰龍閣。（圖片來源：視覺中國）

3.博覽中心至鎮街主要商圈環線　

途經站點：

博覽中心站、港口萬民匯（紅星美凱龍公交站）、小欖滙豐城公交站、小欖大信公交站、百匯時代廣場(寶源路站)、簡愛·時光裏小欖菊城廣場（洪聯路口站）、華藝廣場·簡愛時光里（橫古路口公交站）、博覽中心站

服務時間：

博覽中心站（環線始發站發車時間）：8:00-19:00

班次間隔：1小時/班

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（圖片來源：中山市商務局官方微信）

（圖片來源：中山市商務局官方微信）

4.中山客運碼頭至博覽中心線

途經站點：

中山客運碼頭、簡愛時光里太陽城購物中心（港義路公交站）、天奕星河COCO City（中山六路西公交站）、博覽中心站

服務時間：

中山客運碼頭-博覽中心：9:50-17:50

博覽中心-中山客運碼頭：10:35-18:35

班次間隔：2小時/班

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】