深中通道｜福田口岸直達中山 4大免費專線7月限定

深圳至中山免費交通專線來了！
深中通道通車後，深圳巴士集團開通的兩條跨市巴士專線往返深圳及中山，車費由人民幣15元起。為了吸引港人到中山遊玩，由7月5日至28日期間，每逢周五、六及日，深圳福田口岸將開設直達中山博覽中心的免費購物專線，抵達後，再無縫轉乘其他免費專線到中山城區、鎮街主要商圈吃喝玩樂。以下便介紹當中4大免費專線！
文章出處：「當代中國」網站
1.深圳福田口岸至中山博覽中心線
在深圳福田口岸過關後，在福田口岸公交總站乘坐免費專車，經深中通道到達中山，60分鐘一班。
途經站點：
深圳福田口岸公交總站、中山博覽中心站
服務時間：
深圳福田口岸-中山博覽中心：8:00-19:00
中山博覽中心-深圳福田口岸：10:00-21:00
班次間隔：1小時/班
2.博覽中心至城區主要商圈環線
途經站點：
博覽中心站、天奕星河COCO City（長江北聯通公交站)、完美金鷹廣場/中山石岐萬象匯（完美金鷹假日廣場公交站）、大信新都匯站、興中廣場（鳳鳴路公交站）、悅來天虹購物中心（中澳濱河灣東公交站）、利和廣場站、博覽中心站
服務時間：
博覽中心站（環線始發站發車時間）：9:00-20:30
班次間隔：30分鐘/班
3.博覽中心至鎮街主要商圈環線
途經站點：
博覽中心站、港口萬民匯（紅星美凱龍公交站）、小欖滙豐城公交站、小欖大信公交站、百匯時代廣場(寶源路站)、簡愛·時光裏小欖菊城廣場（洪聯路口站）、華藝廣場·簡愛時光里（橫古路口公交站）、博覽中心站
服務時間：
博覽中心站（環線始發站發車時間）：8:00-19:00
班次間隔：1小時/班
4.中山客運碼頭至博覽中心線
途經站點：
中山客運碼頭、簡愛時光里太陽城購物中心（港義路公交站）、天奕星河COCO City（中山六路西公交站）、博覽中心站
服務時間：
中山客運碼頭-博覽中心：9:50-17:50
博覽中心-中山客運碼頭：10:35-18:35
班次間隔：2小時/班
延伸閱讀：深中通道｜由樁基到大橋 攝影師鏡頭全記錄