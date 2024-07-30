深中通道｜首月車流量破300萬架次 中山旅遊餐飲大幅受惠

橫跨珠江口東西兩岸的深中通道通車一個月，央視新聞報道，深中通道是當前珠江東岸「深莞惠」與西岸「珠中江」兩大城市群的唯一公路直連通道，加上暑假出遊、群眾打卡體驗熱情高漲等因素，通車後車流量始終保持高位運行，成為「灣區新頂流」。據了解，文旅業、餐飲業受深中通道開通的影響首先顯現。如中山博物館參訪人數較去年同期有較大幅度上升，南朗崖口村餐飲業全面飄紅，「中山乳鴿已被深圳人吃光」的傳言也提供側面佐證。

據監測數據顯示，開通首月以來車流總量超300萬車次，單小時最高峰超過了8,000車次，其中客車佔比約93%；工作日期間全線車流總體平穩有序，周末期間車流量增幅約30%，部分時段出現車流緩行現象。從車流時段分析，車流高峰主要出現在上午11至12時，下午4時至5時。預計暑假結束，以及人們逐漸熟悉和適應深中通道通行線路後，車流會逐步回歸正常水平。