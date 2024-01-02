深圳一日遊｜蓮塘梧桐、福田河、深圳灣等4條城市綠道 打卡景點攻略

不論港車北上、乘鐵路、過境巴士，香港人到深圳北上消費，已經成為周末好去處常見旅行方式。然而深圳好去處不止商場、吃喝和按摩等，戶外活動也有很多城市綠道供香港人選擇。既可親近大自然，又可到景點休閒打卡，屬郊遊及輕鬆行山的好地方。 中國內地各地方近年推動城市綠道建設，現時已累計修建9萬公里城市綠道，當中蓮塘梧桐、福田河、深圳灣等4條城市綠道都是重點推介。