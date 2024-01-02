深圳一日遊｜蓮塘梧桐、福田河、深圳灣等4條城市綠道 打卡景點攻略

不論港車北上、乘鐵路、過境巴士，香港人到深圳北上消費，已經成為周末好去處常見旅行方式。然而深圳好去處不止商場、吃喝和按摩等，戶外活動也有很多城市綠道供香港人選擇。既可親近大自然，又可到景點休閒打卡，屬郊遊及輕鬆行山的好地方。
中國內地各地方近年推動城市綠道建設，現時已累計修建9萬公里城市綠道，當中蓮塘梧桐、福田河、深圳灣等4條城市綠道都是重點推介。
深圳一日遊｜中國綠道累計建9萬公里
甚麼是「綠道」？綠道，可以簡單理解為綠色環境中的道路，是一座城市裏，以休憩、健身為主的綠色空間，兼具綠色出行和生物遷徙等功能。綠道仿如不斷延伸的綠色「毛細血管」，串起沿線風景，豐富市民的生活。
近年來，中國各地都不斷加快城市綠道的建設，完善綠道服務設施，為民眾休閑健身、綠色出行提供便利。截至今年８月，全國城市綠道的累計長度，已超過9萬公里。9萬公里是甚麼概念呢？大概相當於繞地球赤道2圈。
深圳一日遊｜在深圳i綠道查詢深圳綠道
以港人常去的深圳為例，這裏不只有商場可以消費，在城市綠道建設方面，也已經相當成熟，有不少值得在周末去放鬆走走的綠道。
深圳由2010年開始建設綠道，現時已累計建成2,800多公里的綠道，遍布全深圳各個區。
這些綠道網絡作為「骨架」，將公園、保護區等地方都串起來。有些是濱海路線，有些是山區路線，市民可以根據自己的喜好和所需來選擇。
深圳官方亦推出微信小程式「深圳i綠道」，不僅可以查詢推薦路線，還能找到豐富的各類實用資訊。
具體來說，有4條不算太遠、交通相對方便的綠道適合港人打卡，例如羅湖區就有靠近蓮塘口岸的梧桐綠道；福田區也有隱藏在市中心的福田河綠道，以及香蜜公園綠道；南山區的深圳灣綠道，則可以欣賞濱海風光。另外，距離稍遠一些的光明區大頂嶺綠道和虹橋公園，也是吸引不少人去打卡的地方。
深圳一日遊｜寶安環石岩湖綠道融合智慧化
近年來，中國各地在不斷織密城市綠道網絡的同時，也根據當地的特色，在綠道建設過程中，融合智慧、運動等元素。四川成都為例，當地天府綠道增設近1,300處體育設施，僅在2020年就舉辦了綠道健康行主題活動突破600場次。
進入智慧化的時代，例如，深圳的寶安環石岩湖綠道，就通過雨水種植池、滲透鋪裝、濾水草帶等一系列設計，在綠道建設中融入海綿城市理念，促進綠道持續發展體系。羅湖區的淘金山綠道，也在沿線進行綠道智慧化建設，不僅設置LED顯示屏、PM2.5監測、感應式安全警示，還有緊急求助系統、驛站AI互動大屏終端等。
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