深圳中日混血童遇襲亡 中方稱不影響合作 日方促港府加強日本人學校保安（更新）

深圳日本人學校10歲小學男生沈某周三（18日）上學途中遭遇刀襲，延至今日（19日）不治。新加坡《聯合早報》透露他是中日混血兒，父母分別擁有中國和日本的國籍。當時他由母親陪同到學校上課時遇襲，腹部與雙腿出現大面積刀傷，現場留下大片鮮血，目擊者稱「腸子都露了出來」，母親雙手鮮血，當場用中文求救，崩潰稱「我家的孩子到底做錯了甚麼」。在今日外交部的例行記者會上，發言人林劍對事件表示遺憾，又指事件不影響中日的合作。 中國外交部發言人林劍在今日記者會上，證實死亡的男童父親為日本人，而母親是中國公民。林表示事件為「個別事件」，又對男童的死亡表示遺憾。他又指兩國正在事件進行溝通，稱不會對兩國的合作造成影響。日本首相岸田文雄今日到石川縣視察時亦有回應事件，表示已要求中國方面盡快交代事件的真相，而內閣官房長官林芳正表明，已要求中國當局確保日本人學校的上下校安全。

母雙手鮮血求救：孩子做錯甚麼 綜合日媒等報道，男童昨日上午8時在距離學校只剩200米的路途中，遭一名44歲的中國男子持刀刺傷，男童的腹部與雙腿出現大面積刀傷，當場鮮血直流。陪同男童上學的母親雙手沾滿大量鮮血，她用中文喊叫：「我家的孩子到底做錯了甚麼」、「救救我」。 新加坡《聯合早報》報道，事發後學校臨時停課，對外的窗簾全部拉上，校內看不到任何師生活動，只有警員進出，附近路上每隔10多米便有便衣警察駐守，不少於30人，防止突發情況再發生。在場官員稱，學校在案發後已通知家長接走孩子。現場有來自街道辦、外事辦及公安局的官員了解情況，環衞人員則使用高壓水槍清洗案發現場，但地面上仍隱約可見一些血漬。

日本駐港總領事館在今日中午再度就事件發表公告

歷史「紀念日」注意安全 如香港淪陷「黑色聖誕」 日本駐港總領事館在今日中午再度就事件發表公告，公告表示事件中的疑兇已被扣留，但事件具體的詳情及背景仍然未明，強烈要求中方提交更多的資訊。公告表示日本政府已要求香港政府加強對香港日本人學校的保安，同時也要求香港及澳門政府確保在兩地的日本人安全。領事館又提醒在港澳的日本人，雖然港澳與深圳情況不完全一樣，但是因為深圳地理上接近，以及近期往來頻繁，故提醒日本人要留意可疑人物的接近，以及在歷史重要「紀念日」要注意個人安全，例如12月25日（1941年）香港淪陷日子「黑色聖誕」。在北京的日本領事館亦就事件下半旗。 多名途人曾作心肺復甦 住在日本人學校附近的居民袁洪文表示，其妻子在早上送女兒上學時目睹案發情況，沈某睜大眼睛躺在一大灘血中動也不動，相信是其母的女子在旁邊哭嚎，多名途人正為沈某進行心肺復甦。他又指，案發現場有一輛電動單車倒下，母子倆當時正騎車上學，在場人員稱沈某傷勢嚴重，「腸子都露了出來」。