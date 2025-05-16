深圳也有沙田/葵涌/西貢？　香港深圳有多少相同地名？｜神州冷知識

兩個西貢都在東面？ 香港和深圳現在是兩個世界級大城市，然而歷史上兩地同屬一縣。直至十九世紀，清朝積弱，屢受外侮，還被迫簽訂多條不平等條約，割地賠款，兩地才從此「分家」。 因為山水相連，又同根、同源、同文化，所以傳統上港深兩地居民對地方命名的習慣、方法多有相似，這便是地方「撞名」的一大原因。 西貢就是例子。香港和深圳的西貢都在海邊，而且都是名為「西」，卻地處東面。有報道稱，港澳西貢得名都大約在明代，鄭和下西洋後，不少東南亞和中東國家開始到中國朝貢，因為兩地均可供西來朝貢的船停泊，故名為「西貢」。 香港的西貢在新界東，現在是18區之一，範圍除了「香港後花園」的西貢市一帶，還包括將軍澳新市鎮，人口約50萬。而深圳的西貢地處大鵬新區的大鵬半島南端，仍是一處小鄉村，據報戶籍人口只有200多人，以客家人為主。

相同地名全因巧合？ 當然，香港和深圳某些地方「撞名」，也可能純屬巧合，不一定涉及文化原因，這類的例子有沙田。 香港沙田作為地區的名稱只有100多年歷史。她的核心地區以往名為瀝源，指的是城門河口清澈的河水。1898年英國租借新界後，官員到各地考察，第一站是瀝源一條叫沙田圍的鄉村，因為和當地居民語言不暢，英國人誤把沙田當作整個地區的名稱，並源用至今。 沙田上世紀70年代發展成新市鎮，目前人口超過70萬，是香港18區中人口最多的一個。沙田區內除了有眾多私人屋苑和公共屋邨，還有48條原居民鄉村，其中的大圍村已有400多年歷史。 順帶一提，瀝源的名稱後來用以命名沙田第一條公共屋邨，也就是沙田市中心附近的瀝源邨。

相約沙田地鐵站擺烏龍？ 而深圳的沙田地處坪山區，與惠州市惠陽區交界。據報道，深圳的沙田是1988年行政區劃從「大隊」分拆為村時，因為當地有「沙瀝」和「田腳」兩個片區，便各取一字為村名，稱為沙田。目前深圳沙田已發展成常住人口萬多人的社區，區內有不少工廠企業，並已通地鐵。 香港和深圳的兩個沙田曾成為新聞的「主角」。2023年5月，有香港網友在社交平台發文，稱在二手拍賣網出售一頂CAP帽，隨後與買家相約「沙田地（港）鐵站」交收。 到了交收當日，這名網友告知買家自己會稍遲5至10分鐘，未料對方卻回覆「我現在到龍崗站了」。網友聞言覺得不對勁，細問下才發現買家是內地人，以為交收地點是深圳的沙田地鐵站。 後來事件被傳媒報道，成為一時熱話，雖然有讀者質疑有人「編故事」，但很多人也因此知道港深各有一個沙田。

車公廟站附近沒有廟？ 說到沙田，還要提到另一個「撞名」的地方——車公廟。 香港的車公廟在沙田大圍，是香港著名寺廟之一，農歷大年初三香火尤為鼎盛。距車公廟不遠處的港鐵車站，亦被命名為車公廟站。 而深圳地鐵同樣有車公廟站，就在福田區。該站附近高樓大廈林立，卻看不見車公廟的影蹤。據報道，原來的車公廟是在1938年被侵華日軍所拆毀，自此不復存在。 除了剛才提到的幾個例子，香港和深圳「撞名」的地方還有大坑、鯉魚門、坪洲、黃竹坑、白沙灣、東涌、大水坑、白芒等等。