深圳光影藝術季｜福田為主展區 羅湖、南山、寶安、龍崗、光明區5大分展區

215個藝術裝置遍布市內10個區的大街小巷，令入夜後的深圳，變成光與影營造的奇幻空間。深圳光影藝術季今年迎來第4年，中外藝術共冶一爐，呈現歷來規模最大、元素最豐富的盛宴。展期至2月25日，香港人趁農曆新年之時，不妨北上自由行，到福田等地一飽眼福。
今屆深圳光影藝術季，以福田為主展區，羅湖、南山、寶安、龍崗、光明區五大分展區，鹽田、龍華、坪山、大鵬則設四大展點，有來自多個國家及地區的145組共215件光影藝術裝置作品，以及多達35場活動，在新年與春節之際，為深圳夜間增添異彩。
文：當代中國
福田區 光影重塑那些年的回憶
在節日大道寬闊的空地上，一組組三角型組合的裝置屹立當中，紅藍光線交織閃耀，為黑夜帶來別樣色彩。這些大得能讓小孩走進去的裝置，可不只是裝飾那麼簡單，它的名字叫《童年夢想》。
這一個個「大三角」像不像上一代童年的小玩意「東南西北」？設計師從中得到靈感，設計出閃亮的光影裝置，以科技重塑兒時的美好。像游泳水泡的環型裝置、以及像遊樂場的布置，也令人回憶起孩童時代的美好時光。
除了節日大道及周邊區域外，福田區的深圳光美術館、深業上城、中洲灣C Future City等都舉辦展覽，包括「來自未來」等主題，處處都有驚喜。
南山區「合創古今」 展現城市活力
南山區主題是「合創古今，萬物生光」，以從古到今光的元素顯示南山的城市活力。
在深圳灣人才公園，便有以多元色彩展示對人才渴求、包容、開放的理想，寄託了對美好未來的憧憬。 海上世界以復古的羅馬色彩展現曾經的盛世繁華，配合海上世界的夜繽紛，可謂天衣無縫。
寶安區：摩天輪燈光秀貫徹閃亮繽紛
寶安展區以「海灣之光·閃耀寶安」為主題，在寶安中心區、華僑城歡樂港灣、前海壹方城、前海HOP天地4處，光與影璀璨奪目。有寶安中心區燈光表演、摩天輪光影藝術裝置、摩天輪燈光秀、全像光影水秀等，透過光影表達，營造藝術氛圍，活化夜間經濟。
龍崗區多媒體動感視覺體驗
在深圳市國際低碳城會展中心內外，數碼科技打造浩瀚星空、螢光森林、燈光隧道、營火稻田等場景，將大自然的野趣搬來鬧市之中。
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