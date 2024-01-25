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中國
2024-01-25 12:28:00

深圳光影藝術季｜福田為主展區 羅湖、南山、寶安、龍崗、光明區5大分展區

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深圳光影藝術季｜福田為主展區 羅湖、南山、寶安、龍崗、光明區5大分展區

深圳光影藝術季｜福田為主展區 羅湖、南山、寶安、龍崗、光明區5大分展區

215個藝術裝置遍布市內10個區的大街小巷，令入夜後的深圳，變成光與影營造的奇幻空間。深圳光影藝術季今年迎來第4年，中外藝術共冶一爐，呈現歷來規模最大、元素最豐富的盛宴。展期至2月25日，香港人趁農曆新年之時，不妨北上自由行，到福田等地一飽眼福。

今屆深圳光影藝術季，以福田為主展區，羅湖、南山、寶安、龍崗、光明區五大分展區，鹽田、龍華、坪山、大鵬則設四大展點，有來自多個國家及地區的145組共215件光影藝術裝置作品，以及多達35場活動，在新年與春節之際，為深圳夜間增添異彩。

文：當代中國

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福田區 光影重塑那些年的回憶

在節日大道寬闊的空地上，一組組三角型組合的裝置屹立當中，紅藍光線交織閃耀，為黑夜帶來別樣色彩。這些大得能讓小孩走進去的裝置，可不只是裝飾那麼簡單，它的名字叫《童年夢想》。

這一個個「大三角」像不像上一代童年的小玩意「東南西北」？設計師從中得到靈感，設計出閃亮的光影裝置，以科技重塑兒時的美好。像游泳水泡的環型裝置、以及像遊樂場的布置，也令人回憶起孩童時代的美好時光。

除了節日大道及周邊區域外，福田區的深圳光美術館、深業上城、中洲灣C Future City等都舉辦展覽，包括「來自未來」等主題，處處都有驚喜。  

福田區是今次深圳光影藝術季的主題展區，這個「東南西北」玩具概念設計成的光影裝置，給你帶來甚麼回憶？ （圖片來源：多啦A瀟＠小紅書) 福田區節日大道上的巨型環形裝置，可以當休閒座椅，打卡拍片都別具效果。（網上圖片） 市民廣場南廣場上的光影裝置，是一條透過光與鏡面的效果設計成的環形隧道，會隨步伐而改變形態，極具科幻感。（網上圖片）

南山區「合創古今」 展現城市活力    

南山區主題是「合創古今，萬物生光」，以從古到今光的元素顯示南山的城市活力。

在深圳灣人才公園，便有以多元色彩展示對人才渴求、包容、開放的理想，寄託了對美好未來的憧憬。　　海上世界以復古的羅馬色彩展現曾經的盛世繁華，配合海上世界的夜繽紛，可謂天衣無縫。

寶安區：摩天輪燈光秀貫徹閃亮繽紛

寶安展區以「海灣之光·閃耀寶安」為主題，在寶安中心區、華僑城歡樂港灣、前海壹方城、前海HOP天地4處，光與影璀璨奪目。有寶安中心區燈光表演、摩天輪光影藝術裝置、摩天輪燈光秀、全像光影水秀等，透過光影表達，營造藝術氛圍，活化夜間經濟。

深圳好去處，海上世界有不少外國式的餐飲娛樂元素，異國燈彩在這裏添上氣氛。（網上圖片） 歡樂海岸的夜元素，為光影藝術提供了不少天馬行空的思考空間。（網上圖片)

龍崗區多媒體動感視覺體驗

在深圳市國際低碳城會展中心內外，數碼科技打造浩瀚星空、螢光森林、燈光隧道、營火稻田等場景，將大自然的野趣搬來鬧市之中。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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位於龍崗區的深圳國際低碳城啟動區，光影裝置配合大自然元素，別具一格。（圖片來源：KiKi成長說@小紅書 )

位於龍崗區的深圳國際低碳城啟動區，光影裝置配合大自然元素，別具一格。（圖片來源：KiKi成長說@小紅書 )

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