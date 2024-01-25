深圳光影藝術季｜福田為主展區 羅湖、南山、寶安、龍崗、光明區5大分展區

福田區 光影重塑那些年的回憶 在節日大道寬闊的空地上，一組組三角型組合的裝置屹立當中，紅藍光線交織閃耀，為黑夜帶來別樣色彩。這些大得能讓小孩走進去的裝置，可不只是裝飾那麼簡單，它的名字叫《童年夢想》。 這一個個「大三角」像不像上一代童年的小玩意「東南西北」？設計師從中得到靈感，設計出閃亮的光影裝置，以科技重塑兒時的美好。像游泳水泡的環型裝置、以及像遊樂場的布置，也令人回憶起孩童時代的美好時光。 除了節日大道及周邊區域外，福田區的深圳光美術館、深業上城、中洲灣C Future City等都舉辦展覽，包括「來自未來」等主題，處處都有驚喜。

南山區「合創古今」 展現城市活力 南山區主題是「合創古今，萬物生光」，以從古到今光的元素顯示南山的城市活力。 在深圳灣人才公園，便有以多元色彩展示對人才渴求、包容、開放的理想，寄託了對美好未來的憧憬。 海上世界以復古的羅馬色彩展現曾經的盛世繁華，配合海上世界的夜繽紛，可謂天衣無縫。 寶安區：摩天輪燈光秀貫徹閃亮繽紛 寶安展區以「海灣之光·閃耀寶安」為主題，在寶安中心區、華僑城歡樂港灣、前海壹方城、前海HOP天地4處，光與影璀璨奪目。有寶安中心區燈光表演、摩天輪光影藝術裝置、摩天輪燈光秀、全像光影水秀等，透過光影表達，營造藝術氛圍，活化夜間經濟。