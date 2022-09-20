深圳全市公園擬禁放生、隨地搭帳篷 違者最高罰款5000元

意見稿要求，遊客要「文明遊園」，愛護公園綠化及設施，不影響或妨礙他人遊覽、休憩，不得有以下行為： 1. 違反公園管理規定攜帶寵物入園； 2. 開展超過各功能區環境噪聲等效聲級限值的活動； 3. 在非指定區域搭設帳篷、放飛空間飛行物、投餵動物、放生、釣魚等； 4. 違反法律法規、社會公序良俗的行為； 5. 公園明示限制的活動或其他影響園容園貌、遊園安全和遊覽秩序的行為。

在公園隨意開咪唱歌、大聲播歌完全是破壞公園寧靜的「惡行」，在非指定地區搭帳篷亦可能影響到其他遊園者使用公園的權利，在公園放生更可能破壞園區生態。深圳市城市管理和綜合執法局上周五發布《深圳經濟特區公園條例(徵求意見稿)》(下稱「意見稿」)，為首度為公園專門立法，當中措施包括擬以罰款約束遊客行為，最高罰款達5,000元(人民幣，下同)。

對於噪音及活動限制，意見稿表示，各公園可以基於遊客遊園體驗需要，設定園內各功能區的環境噪音最高值及活動類型等。

在公園放生最高罰款5000元

意見稿又指出，若不遵守遊園秩序，將由主管部門或公安機關依法處罰。其中：

- 攜帶犬隻或者其他寵物入園，由主管部門責令改正，拒不改正的由主管部門依法處罰；

- 在公園進行超出噪聲限值活動的，由公安機關依法處罰；

- 在公園內放生，或者在非投餵區投餵動物的，由主管部門處500元以上5,000元以下罰款

- 未按要求在公園操控空間飛行物的，由主管部門責令改正，拒不改正的，由主管部門處1,000元以上5,000元以下罰款；

- 其他違反、不遵守遊園秩序的，由主管部門責令改正，拒不改正的處500元以上5,000元以下罰款。

違法進入嚴格保護區而需救援 費用自負

不少網民對相關措施表示支持，但亦有網民不滿不能釣魚，認為「小盆友釣點羅非魚，還是可以的吧！要不然太多了，繁殖又快還搶食，同時也影響濕地水池生態環境」。

此外，意見稿又提出「有償救援」，對於遊客違法進入嚴格保護區，罰款1,000元；需要救援的，由遊客承擔救援費用。