深圳兩會首用同聲AI翻譯 準確率達98.6%

深圳市七屆人大六次會議開幕，會議率先啟用全國首個政務級AI大模型同聲傳譯軟件InnAIO AI翻譯大模型，0.5秒級實時響應，專業表述翻譯準確率達98.6%。(網上圖片)

0.5秒級實時響應

深圳市七屆人大六次會議第一次全體會議暨開幕會上，受邀前來旁聽的各國駐穗領事館官員注意到了這次會議的變化，雖然帶著耳機，現場卻並沒有同聲傳譯員，座位前還有4個屏幕，將會議講話內容同步轉化為英文實時顯示。

據了解，InnAIO AI翻譯大模型由深圳科技企業來畫孵化，具備信息傳遞和深度解讀雙重作用。外賓通過同聲傳譯軟件，可實時接收會議雙語內容。系統增設的「會議精神解讀」模塊，可對關鍵詞自動標紅，並關聯政策背景注釋，幫助國際嘉賓快速理解「深圳創新驅動發展」、「數字化治理」等核心概念。