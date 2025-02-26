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中國
2025-02-26 17:08:38

深圳兩會首用同聲AI翻譯 準確率達98.6%

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深圳市七屆人大六次會議開幕，會議率先啟用全國首個政務級AI大模型同聲傳譯軟件InnAIO AI翻譯大模型，0.5秒級實時響應，專業表述翻譯準確率達98.6%。(網上圖片)

深圳市七屆人大六次會議開幕，會議率先啟用全國首個政務級AI大模型同聲傳譯軟件InnAIO AI翻譯大模型，0.5秒級實時響應，專業表述翻譯準確率達98.6%。(網上圖片)

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深圳市七屆人大六次會議周二(25日)開幕，會議率先啟用全國首個政務級AI大模型同聲傳譯軟件InnAIO AI翻譯大模型，0.5秒級實時響應，專業表述翻譯準確率達98.6%。

深圳市七屆人大六次會議開幕，會議率先啟用全國首個政務級AI大模型同聲傳譯軟件InnAIO AI翻譯大模型，0.5秒級實時響應，專業表述翻譯準確率達98.6%。(網上圖片) 深圳市七屆人大六次會議開幕，會議率先啟用全國首個政務級AI大模型同聲傳譯軟件InnAIO AI翻譯大模型，0.5秒級實時響應，專業表述翻譯準確率達98.6%。(網上圖片) 深圳市七屆人大六次會議開幕，會議率先啟用全國首個政務級AI大模型同聲傳譯軟件InnAIO AI翻譯大模型，0.5秒級實時響應，專業表述翻譯準確率達98.6%。(網上圖片)

0.5秒級實時響應

深圳市七屆人大六次會議第一次全體會議暨開幕會上，受邀前來旁聽的各國駐穗領事館官員注意到了這次會議的變化，雖然帶著耳機，現場卻並沒有同聲傳譯員，座位前還有4個屏幕，將會議講話內容同步轉化為英文實時顯示。

據了解，InnAIO AI翻譯大模型由深圳科技企業來畫孵化，具備信息傳遞和深度解讀雙重作用。外賓通過同聲傳譯軟件，可實時接收會議雙語內容。系統增設的「會議精神解讀」模塊，可對關鍵詞自動標紅，並關聯政策背景注釋，幫助國際嘉賓快速理解「深圳創新驅動發展」、「數字化治理」等核心概念。

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過往3至5分鐘信息延遲

相較過往3至5分鐘的信息延遲，InnAIO AI翻譯大模型可實現會議內容實時同步，外賓決策響應效率大幅提升。數據顯示，該系統專業表述翻譯準確率提升至98.6%，0.5秒級實時響應，有效降低跨國溝通中的信息損耗。

據來畫創始人兼CEO魏博介紹，InnAIO AI翻譯大模型選用DeepSeek-R1為基礎，設定了150種語言。為確保準確收錄與會人員的講話聲音，過去一周，公司對該系統進行了多種講話版本的訓練，並錄入大量政策術語和內容詞匯，以確保98%以上的翻譯準確率。同時，該系統還能潤色翻譯的語言並做自動校正。
 

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