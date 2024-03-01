深圳到珠海僅需20分鐘　國產「空中的士」首飛成功

由上海峰飛航空科技公司研發的eVTOL飛行器「盛世龍」，模擬乘載一家人的狀態，成功從深圳飛至珠海，原本3小時的車程，如今僅花20分鐘就能抵達。

27日下午5點，「盛世龍」隨著指令下達，在深圳蛇口郵輪母港起飛，上升到100米高處時，用固定翼飛行，依照既定路線前往珠海九洲港碼頭，由直升機全程伴飛，並持續拍攝飛行姿態，大約20分鐘後，「盛世龍」成功在珠海九洲港口降落，首飛成功。

路線來回全長超過100公里

這次的飛行，將單程2.5到3小時的地面車程，大幅縮短至20分鐘，而這也是全球首條跨海跨城的eVTOL公開展示飛行，連接深圳、珠海兩座核心重要城市，路線來回全長超過100公里。

eVTOL是電動垂直起降航空器，有「空中的士」之稱，無需像傳統飛機一樣，需要機場和跑道，而是可以如直升機一樣，進行垂直起飛，純電動力、安全環保、安靜舒適，未來進行規模化運營後，民眾在手機上「一鍵預約」即可乘坐，成為空中專車。