熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 奧斯卡2024 財政預算案2024 大光麵 撤辣 煙草稅 李龍基 垃圾徵費 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-03-01 11:45:29

深圳到珠海僅需20分鐘　國產「空中的士」首飛成功

分享：

深圳到珠海料只需20分鐘　國產「空中的士」首飛成功

由上海峰飛航空科技公司研發的eVTOL飛行器「盛世龍」，模擬乘載一家人的狀態，成功從深圳飛至珠海，原本3小時的車程，如今僅花20分鐘就能抵達。

27日下午5點，「盛世龍」隨著指令下達，在深圳蛇口郵輪母港起飛，上升到100米高處時，用固定翼飛行，依照既定路線前往珠海九洲港碼頭，由直升機全程伴飛，並持續拍攝飛行姿態，大約20分鐘後，「盛世龍」成功在珠海九洲港口降落，首飛成功。

路線來回全長超過100公里

這次的飛行，將單程2.5到3小時的地面車程，大幅縮短至20分鐘，而這也是全球首條跨海跨城的eVTOL公開展示飛行，連接深圳、珠海兩座核心重要城市，路線來回全長超過100公里。

eVTOL是電動垂直起降航空器，有「空中的士」之稱，無需像傳統飛機一樣，需要機場和跑道，而是可以如直升機一樣，進行垂直起飛，純電動力、安全環保、安靜舒適，未來進行規模化運營後，民眾在手機上「一鍵預約」即可乘坐，成為空中專車。

eVTOL可垂直起飛，無須依賴跑道。（圖／翻攝南方plus）

核心模組採100%國產

這次進行公開飛行展示的「盛世龍」，最大載重400公斤，最大航程250公里，最高速度200公里/小時，最多載客數為5人，核心模組採100%國產。

自主研發eVTOL的峰飛航空科技公司，是中國早期就投入無人駕駛飛行器產業的科技企業之一，公司創辦人田瑜深耕航空業20餘年，擁有多張飛行執照，熟悉各種飛行器的飛行性能，累績獲得相關專利超過300項，這次試飛成功，也讓科幻場景中的「空中汽車」，不再只是虛構。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受