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中國
2023-10-10 15:10:53

深圳前高官孫女炫富「家中存款超過9位數」 累退休爺爺被踢出黨

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深圳市前交通局貨運管理分局局長鍾庚賜(右)的孫女(左)3月曾以網名「北極鯰魚」在微博發表不當言論，更稱「家裏存款超過9位數」，引起關注。

深圳市前交通局貨運管理分局局長鍾庚賜(右)的孫女(左)3月曾以網名「北極鯰魚」在微博發表不當言論，更稱「家裏存款超過9位數」，引起關注。

深圳市前交通局貨運管理分局局長鍾庚賜的孫女3月曾以網名「北極鯰魚」在微博發表不當言論，更稱「家裏存款超過9位數」，引起關注。深圳市紀委監委對鍾庚賜嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

收繳違紀違法所得

經調查，鍾庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；藉機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。鍾庚賜嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，並構成嚴重職務違法，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經深圳市紀委常委會會議審議，決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

鍾庚賜的孫女在微博上多次發表炫富、家人涉貪的言論，例如曾發布「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」。(資料圖片) 鍾庚賜的孫女在微博上多次發表炫富、家人涉貪的言論，例如曾發布「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」。(資料圖片) 鍾庚賜的孫女在微博上多次發表炫富、家人涉貪的言論，例如曾發布「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」。(資料圖片) 鍾庚賜 (資料圖片)

引起群情激憤

鍾庚賜1947年出生，為深圳寶安人， 1971年加入中國共產黨，曾出任深圳市原運輸局福田分局副局長、局長；深圳市運輸局羅湖分局局長；深圳市原交通局貨運管理分局局長，2007年退休。

曾闢謠說法不實   「老老實實幹到退休」

今年3月，鍾庚賜的孫女在微博上多次發表炫富、家人涉貪的言論，例如曾發布「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」，以及「潤」（移民）到了澳洲等言論，引起群情激憤，網民起底其爺爺身份後要求政府徹查。鐘庚錫曾公開闢謠，表示家中有9位數的說法不實，「老老實實就這樣幹到退休」，指部分網民言論為造謠。

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