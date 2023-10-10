深圳前高官孫女炫富「家中存款超過9位數」 累退休爺爺被踢出黨

深圳市前交通局貨運管理分局局長鍾庚賜(右)的孫女(左)3月曾以網名「北極鯰魚」在微博發表不當言論，更稱「家裏存款超過9位數」，引起關注。

深圳市前交通局貨運管理分局局長鍾庚賜的孫女3月曾以網名「北極鯰魚」在微博發表不當言論，更稱「家裏存款超過9位數」，引起關注。深圳市紀委監委對鍾庚賜嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

收繳違紀違法所得

經調查，鍾庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；藉機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。鍾庚賜嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，並構成嚴重職務違法，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經深圳市紀委常委會會議審議，決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。