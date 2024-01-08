深圳南山新商場 前海壹方匯打卡兼逛吃攻略！

北上到深圳吃喝玩樂，已成為港人節假日的「指定動作」，繼9月份羅湖區的KK Time開幕後，南山區最近也開設了新商場「前海壹方匯」，喜歡購物的朋友又有全新好去處了！

事不宜遲，即看下文了解前海壹方匯的打卡位、特色店舖、地址及交通資訊！