深圳南山新商場 前海壹方匯打卡兼逛吃攻略！

北上到深圳吃喝玩樂，已成為港人節假日的「指定動作」，繼9月份羅湖區的KK Time開幕後，南山區最近也開設了新商場「前海壹方匯」，喜歡購物的朋友又有全新好去處了！
事不宜遲，即看下文了解前海壹方匯的打卡位、特色店舖、地址及交通資訊！
前海壹方匯｜最美打卡位：巨型花海幕牆+兔子藝術裝置
前海壹方匯於2023年12月22日正式開幕，商業建築面積逾8萬平方米，相當於約10個標準足球場的大小，是深圳目前最新的大型商場之一。
商場的定位是「城市中心公園Mall」，希望為民眾打造藝術與自然、文化與潮流的立體公共空間，因此，商場内外到處都充滿綠化的裝置。
像是在戶外空間，就有種滿綠植的牆壁、屋頂；走進商場内，則有巨型花海森林LED幕牆等，科技與自然的結合，讓大家隨處都能感受大自然的氣息。
前海壹方匯｜店舖類別多元化 網紅茶飲Café「首店」進駐
前海壹方匯店舖林立，而且類型多樣化，像是美食、服裝、鞋履、戲院等都可以找得到，可謂吃喝玩樂買一應俱全，相信能讓大家逛上一天！
值得一提的是，華南人氣茶飲店「東方梔子」及咖啡店「地球森林·咖啡魔盒」亦在此開設深圳首間分店。
以梔子花茶聞名的「東方梔子」，還有主打「盲盒咖啡」的「地球森林·咖啡魔盒」，相信能為大眾帶來嶄新的餐飲體驗。
除了以上網紅店，商場内還有西塔老太太、花悅庭CHEF、論牛·牛肉火鍋、Manner Coffee、樂凱撒披薩等深受港人喜愛的餐飲品牌。
前海壹方匯｜交通便利 提供免費巴士來往深圳灣口岸
大家如果想到前海壹方匯購物，除了可以乘坐地鐵在5號線「桂灣站」A2出口到達外，也可以選擇從深圳灣口岸乘搭免費接駁巴士前往，每20至30分鐘一班，每天服務時間為上午9時至晚上8時。
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前海壹方匯
地址：中國廣東省深圳市南山區聽海大道5059號
開放時間：24小時（部分店舖與設施會於指定時間關閉）
交通：地鐵（5號線「桂灣站」A2出口直達）/深圳灣口岸免費穿梭巴士「深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線」（於「桂灣地鐵站」下車）
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