深圳口岸最新消息及實時狀況瀏覽教學 一個App睇清羅湖、落馬洲、港珠澳大橋等候時間

全面通關後，每逢周末和假日都有大批香港人北上消費，羅湖、落馬洲、港珠澳大橋等各口岸都人頭湧湧。

如果想避開人龍，快速過關，推薦使用「香港入境事務處」手機應用程式，一次過看清8大出入境口岸，包括羅湖、深圳灣、落馬洲口岸等實時狀況，選擇人流較少的口岸過關。