深圳古風版Omakase？ 古代宮廷食宴新體驗

深圳首店 古風餐廳「敘宴」穿越千年的沉浸式宮廷宴 近年，隨着古風經濟興起，除了穿漢服出遊外，「沉浸式宮廷宴」熱潮亦逐漸席捲全國，如此獨具特色的古風版「Omakase」（日式無菜單料理），在深圳也能體驗得到了。 這家坐落於深圳南山區的古風餐廳名叫「敘宴」，為深圳首店，在這裏，除了能品嘗傳統美食，還能直接穿越回古代，體驗一場視覺與味覺並重的文化之旅。

那麽，一套宮廷宴的流程到底是怎樣的？ 在進入「宮殿」之前，當然要先梳妝打扮一番。餐廳中設有漢服妝造服務，逾300套服飾道具供大家挑選，琳琅滿目，從妝髮到配飾處處講究，穿上華服的瞬間感覺舉手投足都變得文雅起來了。

換裝完畢後，就可以正式赴宴了。推開餐廳大門，高懸的宮燈、古色古香的亭台樓閣和舞台隨即映入眼簾，伴隨着陣陣悅耳的古風音樂，身穿漢服的店員見到客人時更會以「客官」相稱，就像真的置身於古代一樣。 待所有客人入座後，這場盛大的宮廷食宴就要即將開場了。 延伸閲讀：漢服潮｜讓古裝成為潮流 風靡年輕人的漢服文化 90分鐘古風宮廷宴 品時令佳餚 賞盛世歌舞 作為古風沉浸式主題餐廳，敘宴在不同季節都會推出不同主題的宮廷宴劇目，像是有還原大唐盛世的《長安賦》、體驗宋朝風雅的《汴梁錄》等，每套劇目都設有不同的表演和菜單。

每場宮廷宴約90分鐘左右，大約20多道菜，在每道菜式上菜前都會穿插精彩的歌舞表演，過程中，客人還能與表演者進行豐富互動，宴、食、禮、樂貫穿其中，一席宮廷宴，歌舞升平，這原來就是古人的快樂！