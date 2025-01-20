深圳員工匿廁格食煙打機　被公司偷拍貼牆「示眾」　

深圳一間公司有員工因在廁內「蛇王」食煙及打機，被行政人員拍照後張貼在廁所的牆上，不過管理層發現後立即撤走相關照片。有內地律師指出，員工在廁所內的行為屬於私隱，公司此舉涉嫌違法。 上周六(1月18日)有網民稱，深圳立訊電聲科技有限公司拍攝員工在廁所內的照片，牆上貼有多名員工在廁所吸煙的照片，其中有兩張為員工在廁所內蹲著的照片。有人質疑在廁所內安裝閉路電視屬違法行為，但爆料者稱，有關照片是用手機拍攝。

該公司工作人員周日(19日)稱事發於幾個月前，當時有員工躲在廁所內抽煙和玩遊戲，佔用時間太長，其他員工通知公司的行政人員，一直敲門也無果，於是站在梯子拍照貼在廁所牆上，「兩張照片都是同一個廁所的，貼完不到一兩個小時，我們就看到這個事情了，就說別貼了，主要是從感官上來講不是太好看。所以就貼了這一次」。

工作人員表示，設立曝光欄的意圖是讓員工不要佔用廁所玩遊戲，「有些小孩子會想辦法偷一下懶，躲在廁所裏佔了位置，別人真的要用怎麽辦？」。此外，公司也規定廁所內禁止吸煙。針對曝光此事的網上帖文，工作人員表示已經交由法務處理。 律師指侵犯員工隱私涉違法 有內地律師指出，員工在廁所內的行為屬於私隱，拍攝員工在廁所內的照片並張貼的行為，嚴重侵犯員工隱私權，涉嫌違法，「企業不能用違法的方式，去記錄、管理員工並不違法的偷懶行為，否則企業的管理將毫無合法性、秩序性和道德性可言」。

深圳立訊電聲科技有限公司位於深圳市寶安區，經營項目有家用電器研發、音響設備銷售、家用電器銷售等，是立訊精密工業股份有限公司全資子公司。