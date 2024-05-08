深圳商場極限設施安全帶未扣穩 14歲女7.5米墮下重傷

深圳南山區立橋城購物中心周日發生意外，一名14歲女童在商場內玩「高空飛索」時，從7.5米高空墮地重傷，須送深切治療部(ICU)救治。其母指控場地工作人員未為女兒扣穩安全帶。涉事場所表示目前已閉店整改，有關部門要求相關企業負責人承擔責任。

「牙掉了一半 手骨折動不了」

《南方都市報》及《新快報》等報道，一名深圳市民在網上表示，其女兒在立橋城購物中心內「星動極限挑戰」場所遊玩時，「從12米高處掉下來」，「醫生仔細做了檢查，做了磁力共振，孩子的臉、嘴巴全破開了，牙掉了一半，左手骨折動不了」。有片段可見女童嘴部流血，坐在地上。母親指控場館工作人員安全措施沒做好，未為女兒扣穩安全帶。報道指，受傷女童是從7.5米高處墮下。《南方都市報》記者周一到場採訪，工作人員稱當日為女童穿戴安全設備的是兼職員工，「沒有看清楚，沒給她扣到位」。據報女童曾抓著繩子堅持了「差不多兩三秒」，期間沿著軌道滑行了一段距離，最終墮下。涉事場所於2021年5月開業，佔地約900平方米，可容納約150人。據店方介紹，其為「極限又有挑戰性的室內兒童樂園」，高空項目包括攀岩、梅花樁、獨木橋、魔鬼滑梯、索道及高空拓展等，票價107元人民幣。