深圳圖書館「人滿為患」　失業者︰扮上班免家人擔憂

新加坡《聯合早報》報道，廣東深圳失業大軍日益增多，市人力資源和社會保障局公布的數據顯示，當地今年第一季新增登記失業人數同比增加40.1%，比上一季增加15%。有失業人士透露，會前往圖書館、咖啡廳等公共場所佯裝上班，以維持日常生活節奏，以免家人擔憂。

「現在是僱主挑僱員」

來自福建漳州的35歲財務經理鄭敏（化名）去年底被一間諮詢服務公司裁退後，一直處於失業狀態，過去半年在廈門投了上百封履歷求職無果，今年5月返回曾經離開過的深圳希望找到理想崗位。「我已做了10多年的財務，薪水已達到每月平均2.5萬元（人民幣，下同）的水平。但現在相同的管理崗位，很多企業只願意開出8,000元到1.2萬的薪資，而且工作時間更長，待遇比之前差很多。」跟她2018年初到深圳相比，當地就業市場已發生明顯變化，可選擇的崗位少了，競爭亦變得更激烈。「現在的市場是僱主挑僱員，不是僱員挑僱主。企業在挑選員工時，對職業空窗期更為敏感和排斥；女性在求職過程中還面臨更多職場歧視，尤其是在婚姻狀況和生育計劃等私人問題上。」