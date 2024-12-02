深圳地鐵5條路線將通車 羅湖直通寶安機場 13號線直達深圳灣

深圳地鐵｜13號線南段 改寫深圳灣口岸無地鐵歷史 對港人來說， 最期待的要算是13號線了，因為它的起點就設在深圳灣口岸。 13號線全線共16座車站，一期南段由深圳灣口岸站至高新中站，全長約6.4公里，設深圳灣口岸站、人才公園站、後海站、科苑站、粵海門站、深大站和高新中站，共7站6區間。其中換乘站（轉車站）4個，未來港人可經由後海站轉車與2號線、11號線換乘，科苑站與2號線換乘，粵海門站與9號線換乘，深大站與1號線換乘。

目前，13號線工程南段已順利通過工程檢驗，正進行「正式試跑」階段。 通車後，13號線將打通深圳南北，有效改善深圳灣口岸和科技園區的交通現狀，改寫深圳灣口岸無地鐵的歷史，極大便利市民在深圳灣口岸的出行。

深圳地鐵｜12號線二期 實現三線無縫轉車 地鐵12號線二期工程線路位於寶安區，始於海上田園東站，止於松崗站，全長約8.05公里，共設6站6區間，包括蠔鄉站、沙蠔站、沙井古墟站、步湧站、朗下站及松崗站。在松崗站，市民能夠與已營運的6號線、11號線連接，實現三線無縫轉車，成為一個重要的交通樞紐。

目前，12號線二期車站內裝修工程已基本完成，已通過工程驗收，開始試運轉。 通車後，地鐵12號線二期聯繫深圳大空港及會展片區、寶安沙井松崗片區、光明區，協調沿線產業聚集區及居住配套區的軌道交通骨幹線路。

深圳地鐵｜11號線二期 羅湖直達深圳機場 地鐵11號線二期工程線路起自崗廈北站（不含），終至紅嶺南站，計畫將先開通崗廈北至華強南區間的福星站及華強南站。其中，華強南站與7號線換乘，崗廈北站與2號線、10號線、14號線換乘。 目前，11號線二期正在進行聯調聯試，為最後的開通試營運做衝刺準備。

此外，地鐵11號線的新列車生產已接近尾聲，預計新列車的加入將縮短列車發車間隔，更有效緩解高峰時段的客流壓力，並提升11號線與14號線的換乘效率。 地鐵11號線第二期通車後，將打通羅湖區到深圳寶安機場的直通線路，羅湖區居民前往機場不用再多線換乘了。同時，串聯起西部寶安區、南山區與東部羅湖區等地，市民可以實現一小時從西到東的目標。 值得注意的還有，11號新增的列車全是深圳本地製造，展現深圳在先進製造業發展上的成就。

深圳地鐵｜7號線二期 優化大學城與塘朗片區交通 地鐵7號線二期線路位於南山區，接通既有的7號線西麗湖站，共設北大站、深大麗湖站兩個地下站點，全長約2.2公里。 目前，該工程已通過消防安全評估，正在進行為期20天以上的無乘客試運行。

地鐵7號線二期工程將為大學城和塘朗片區居民帶來顯著的交通便利。路線不僅有效補充了大學城片區的軌道交通網絡，加強了與高新區的聯繫，也為西麗湖科教城等關鍵區域提供了交通便利。 此外，深大麗湖站緊鄰深大總醫院，大大方便了就醫病患和醫院工作人員，周邊居民就醫更方便了。

深圳地鐵｜3號線四期 坪地直達福田核心區 地鐵3號線四期工程線位於龍崗區，線路起自3號線終點站雙龍站，終點站為坪地六聯站。路線全長約9.28公里，設有梨園站、新生站、坪西站、低碳城站、白石塘站、富坪站及坪地六聯站，共7站7區間。其中，新生站為與21號線轉乘。 目前，3號線四期已完成工程驗收，進入車輛試運行階段，各車站的營運人員也已進駐。