深圳大學校長揚言要「再培養出10個馬化騰」

深圳大學校長毛軍發昨日在一個科技教育論壇上，談到要將深圳大學建設成「世界一流大學」，目標是到本世紀中葉「再培養出10位馬化騰級別的傑出校友、產生3項諾(貝爾)獎級的研究成果、為深圳建設中國『矽谷』發揮類似斯坦福(史丹福大學)的作用」。
網民：衡量人才標準不只「馬化騰」一種
毛校長這番豪言隨即引起網民熱議。不少網民認為，「雖說『夢想是要有的』，但話別說太滿了」、「大學教育是為了培養更多的人才，但衡量人才的標準可不只有『馬化騰』這一種」、「馬化騰這樣的校友根本不需要深圳大學的培養，這種人去哪所大學都一樣」、「為甚麼不是十個屠呦呦，只因為馬化騰掙錢多嗎？」
網民批評深大校長功利心太重
有網民更批評，「以培養資本家為榮，呵呵」、「一所大學如此坦誠布公地公開自己唯成功論的功利追求也是難得」、「校長，您這樣的言語，已經在錢眼裡說未來了」、「堂堂大學校長，發表這些言論，確實是悲哀的」、「名利太重了，重心在科研多好」、「有這樣的校長存在，未來倒是可以扼殺100個潛在的馬化騰」。
馬化騰為深圳大學傑出校友
深圳大學在1983年創立，騰訊創辦人馬化騰則在1989年考入深圳大學電子工程系計算機專業，1993年獲得理學士學位。根據深圳大學網站「傑出校友」一欄的資料，騰訊5人創業團隊之中，有4人都畢業於深圳大學。