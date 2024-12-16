深圳大梅沙海濱棧道打卡墜海 28歲女遊客亡

想打卡影靚相要小心，廣東深圳大梅沙海濱棧道，日前傳出有女子疑因打卡拍照失足墜海被海浪卷走。當地警方證實，該名28歲貴州女遊客遺體已尋獲並打撈上岸，具體墜海原因正在調查核實中。
據《大風新聞》報道，多名網友在12月13日上載影片，稱大梅沙海濱棧道有遊客失足墜海，畫面顯示有救護人員、民警和救援人員在現場搜尋，棧道上白色欄杆高約1.5米，下面是一片深藍的冬海。
有網友發文表示，開始還能隱約看到頭部冒出水上，後來消失在海域，「昨天東邊吹來的風很大，海裡的水流也是由東向西，流速很快。也有遊客拿望遠鏡幫著搜尋」。
記者聯繫上當時現場一名遊客，稱事發在12月13日下午2點半左右，走到半路被擋了回來，當時有人說是有人拍照墜海，「但是我從頭到尾也沒看到掉下去的人，只是看到有救援人員在打撈」。
墜海原因仍在調查
廣東海警局一名工作人員在12月14日證實確有此事，「昨天下午，深圳鹽田大梅沙，是我們出動的，浮屍已經打撈上來了，後續交由深圳市殯儀館。她是1996年出生，她是貴州人，由海警現場處理的」。
對於女遊客是否因拍照墜海溺亡，該名工作人員表示暫不確定，「具體墜海原因我們還在調查核實當中，那裡是旅遊景區，有設置警示牌的」。
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