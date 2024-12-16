深圳大梅沙海濱棧道打卡墜海 28歲女遊客亡

據《大風新聞》報道，多名網友在12月13日上載影片，稱大梅沙海濱棧道有遊客失足墜海，畫面顯示有救護人員、民警和救援人員在現場搜尋，棧道上白色欄杆高約1.5米，下面是一片深藍的冬海。

想打卡影靚相要小心，廣東深圳大梅沙海濱棧道，日前傳出有女子疑因打卡拍照失足墜海被海浪卷走。當地警方證實，該名28歲貴州女遊客遺體已尋獲並打撈上岸，具體墜海原因正在調查核實中。

有網友發文表示，開始還能隱約看到頭部冒出水上，後來消失在海域，「昨天東邊吹來的風很大，海裡的水流也是由東向西，流速很快。也有遊客拿望遠鏡幫著搜尋」。

記者聯繫上當時現場一名遊客，稱事發在12月13日下午2點半左右，走到半路被擋了回來，當時有人說是有人拍照墜海，「但是我從頭到尾也沒看到掉下去的人，只是看到有救援人員在打撈」。