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中國
2025-05-14 19:30:00

深圳女福田拔智慧齒後劇烈頭痛多日 覆診驚見口腔殘留手術針

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內地女拔智齒後劇烈頭痛多日　覆診驚見嘴裡殘留手術針

深圳黃女拔智齒遭遺留手術針在口腔內。（圖／翻攝微博）

深圳一名女子日前到一家牙醫診所拔智慧齒。不料回家後因為連續多日劇烈頭痛覆診，一查竟發現當初手術針竟遺留在口腔內，讓她不得不接受全身麻醉取出。

黃女士：為這一顆牙已經請假10天

據內地媒體綜合報道，廣東深圳一名黃女士（化名）4月30日在怡景口腔門診部拔智慧齒，手術後感到持續劇烈頭痛，因疼痛難忍於5月3日回診，仔細檢查才發現，當初拔牙用的手術針，還留在她的口腔當中。

她表示，「拔完之後就一直頭痛，特別痛，痛了好幾天，一次吞了三次布洛芬（鎮熱止痛藥）。醫生檢查後發現他們的器械（手術針）留在我的口腔軟組織裡」。

黃女表示目前她還在住院當中，經歷全身麻醉手術4小時才把遺留在口腔中的手術針給取出來。「前兩天我剛做完手術，我都說不了話，今天才能說話，我這是全麻手術，又做那麼久，四個半小時，我工作已經請假10天了，就是因為這一顆牙導致的。」

對此，涉事診所給了賠償方案，但黃女並不滿意，已將該事件投訴至深圳市福田區衛健委。

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深圳一名女子，日前到一家牙醫診所拔智齒。不料回家後因為連續多日劇烈頭疼回診，一查竟發現當初手術針竟遺留在口腔內，讓她不得不接受全身麻醉取出。 深圳一名女子，日前到一家牙醫診所拔智齒。不料回家後因為連續多日劇烈頭疼回診，一查竟發現當初手術針竟遺留在口腔內，讓她不得不接受全身麻醉取出。 深圳一名女子，日前到一家牙醫診所拔智齒。不料回家後因為連續多日劇烈頭疼回診，一查竟發現當初手術針竟遺留在口腔內，讓她不得不接受全身麻醉取出。 深圳一名女子，日前到一家牙醫診所拔智齒。不料回家後因為連續多日劇烈頭疼回診，一查竟發現當初手術針竟遺留在口腔內，讓她不得不接受全身麻醉取出。

網民：現在拔牙都成高風險了

智慧齒拔到手術針還遺留在口腔當中的新聞一出，隨即引發內地網民熱議。有人表示「拿人命開玩笑嗎？」、「怪不得吃三次止痛藥都沒用，肯定是有問題的！」、「現在拔牙都成高風險了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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