深圳女童商場玩極限項目 12米墮地重傷入ICU 職員涉未扣穩安全帶(有片)

不少港人到深圳遊玩，深圳南山區立橋城購物中心周日(5日)發生一宗意外，一名14歲女童遊玩商場的極限設施時，從12米高空墮地受重傷，要送ICU搶救，母親指控場地工作人員未有為女兒扣穩安全帶。商場回應表示，涉事設施已停業整改，當地警方正調查事件。

牙掉了一半 左手骨折 「醫生仔細做了檢查，做了磁力共振，孩子的臉、嘴巴全破開了，牙掉了一半，左手骨折動不了……」說起女兒的傷情，母親痛心不已。她稱與女兒當日在立橋城購物中心一家名為「星動極限挑戰」的店舖內玩兒童遊樂極限運動時，期間由12米高處墮地，網上流出影片顯示，跌傷女孩嘴部流血，坐在地上。母親指控場館工作人員安全措施沒做好，未有為女兒扣穩安全帶。