深圳女童商場玩極限項目 12米墮地重傷入ICU 職員涉未扣穩安全帶(有片)

不少港人到深圳遊玩，深圳南山區立橋城購物中心周日(5日)發生一宗意外，一名14歲女童遊玩商場的極限設施時，從12米高空墮地受重傷，要送ICU搶救，母親指控場地工作人員未有為女兒扣穩安全帶。商場回應表示，涉事設施已停業整改，當地警方正調查事件。
牙掉了一半 左手骨折
「醫生仔細做了檢查，做了磁力共振，孩子的臉、嘴巴全破開了，牙掉了一半，左手骨折動不了……」說起女兒的傷情，母親痛心不已。她稱與女兒當日在立橋城購物中心一家名為「星動極限挑戰」的店舖內玩兒童遊樂極限運動時，期間由12米高處墮地，網上流出影片顯示，跌傷女孩嘴部流血，坐在地上。母親指控場館工作人員安全措施沒做好，未有為女兒扣穩安全帶。
涉事設施已停業整改
立橋城購物中心前台客服表示，目前「星動極限挑戰」處於暫停營業階段，公司會去處理後續事宜。據「星動極限挑戰」介紹顯示，該室內遊樂場為「極限又有挑戰性的室內兒童樂園，高空項目遠遠多於非高空項目。」高空項目包括攀岩、梅花樁、勇攀高峰、獨木橋、魔鬼滑梯、索道、高空拓展等，票價107元人民幣。在平台的用戶評價區，有消費者評價稱「門店區域專管像是學生兼職，看管略鬆懈」、「保護措施不全面，滑索時孩子碰到膝蓋，向工作人員尋求幫助遭冷漠對待」、「有的項目無工作人員維持秩序，缺乏專業應急處理技能」。