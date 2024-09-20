深圳女58頁「精美PPT簡報」 爆招商銀行男友嫖娼累對方被炒(更新)

深圳一名女子製作58頁「精美PPT簡報」，披露其招商銀行任職管理培訓生史姓男友，戀愛期間多次約炮、出軌，以及嫖娼，更列舉了他9次嫖娼記錄。

這份PPT長達58頁，第一頁介紹稱史姓男子是廈門大學經濟學院研究生、招商銀行管理培訓生，不僅附上他的多張生活照、證件照，還附上多張疑似他性交時的畫面，稱其「戀愛期間嫖娼成癮，多次約炮，反覆出軌。」

深圳一名女子製作58頁「精美PPT簡報」，披露其招商銀行任職管理培訓生史姓男友，戀愛期間多次約炮、出軌，以及嫖娼，更列舉了他9次嫖娼記錄。事件引起廣泛關注，招商銀行回應稱對員工違規違紀行為絕不姑息，對涉事員工予以行政開除處理。

列舉9次嫖娼記錄

其後內容顯示，女子與史姓男子於2023年10月確立戀愛關係，不到一年的時間就發現其嫖娼行為，9次嫖娼記錄顯示，每次金額介乎2,000元（人民幣，下同）至5,000元之間，合共花費30,330元。

其中8月25日下午，他叫網約車到深業有居金三角店進行嫖娼，支付賬戶「creamyFreesia」30,00元；8月1日向「胡樂」支付2,800元嫖資；4月26日向「幼幼不會飛」支付5,000元嫖資等。

大爆其約炮添加300多人 或涉群交

除嫖娼行為外，他還在戀愛期間多次出軌，通過多個「交友APP」尋找炮友，且同時與多名女生發生曖昧關係，並將這些女生標籤化，譬如T0、T1等。截至今年6月，史姓男子通過交友APP添加了300多名女生的聯繫方式，惟他仍處在戀愛期間。聊天記錄截圖顯示，史姓男子與炮友相約開房詳情，其中更可能涉及群交。