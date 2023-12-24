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2023-12-24 13:00:00

深圳好去處｜仙湖植物園、蓮花山公園等深圳5大落羽杉打卡「仙境」

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深圳落羽杉5大勝景。

深圳落羽杉5大勝景。

北方有紅楓、南方則有落羽杉。每年12月至1月，大片落羽杉換上「漸變色」秋冬裝，呈現夢幻色彩，非常迷人。只有1個月的觀賞期，令這份美景顯得格外珍貴。在深圳的多個公園內，現在都能夠看到落羽杉的風姿，搭乘地鐵就能到達。趁着假期，與家人朋友一起欣賞落羽杉，收穫這份冬日浪漫。現在就來盤點一下深圳落羽杉5大勝景。

落羽杉，又稱為落羽松、落葉松，是落葉大喬木，樹高可達25米至50米。落羽杉飄逸的羽毛狀葉片，春天嫩綠，夏天蔥翠，秋天黃綠相間，冬天蛻變為紅葉，洋洋灑灑掉落一地，為大地覆蓋上厚厚的紅地毯。 四季變幻在落羽杉身上體現得特別明顯。因為能在水中生長，落羽杉與湖水堪稱最佳拍擋，每年12月中旬開始，湖畔落羽杉美景，都是市民爭相打卡的熱點。

 

踏入12月，深圳仙湖植物園的落羽杉紅了，在水生園，大片大片焦糖色系的落羽杉，與水中倒影構成一幅富有詩意的冬日美景。（圖片來源：視覺中國）

踏入12月，深圳仙湖植物園的落羽杉紅了，在水生園，大片大片焦糖色系的落羽杉，與水中倒影構成一幅富有詩意的冬日美景。（圖片來源：視覺中國）

仙湖植物園    落羽杉透現晚霞   人間仙景  

在深圳仙湖植物園內，每年十二月中旬開始，都是落羽杉的天下。園內沿着湖邊，一排排高大茂密的落羽杉，金黃色的、黃褐色的，幻變出一場視覺盛宴。湖水平靜時，還有絕美的倒影，搭配浪漫的日落晚霞，簡直是人間仙景。玉帶橋、水生園都是捕捉落羽杉「倩影」的最佳位置。下午四點以後的水生園，那一大片的落羽杉剛好會被陽光照亮，美不勝收。要打卡效果更好的話，可以穿白色或淺色的衣服，與金燦燦的落羽杉達成完美配搭。

深圳仙湖植物園 

地址：深市羅湖區仙湖路160

交通：2號線或8號線仙湖路站C3出口，步行700米到大門口

深圳仙湖植物公園的落羽杉林，美不勝收。 （網上圖片)

深圳仙湖植物公園的落羽杉林，美不勝收。 （網上圖片)

蓮花山公園   蓮花湖與漾日湖畔  落羽杉最美

蓮花山公園除了芒草有名之外，落羽杉也是一年一度的網紅勝景。沿着湖面、橋邊，滿屏金黃的落羽杉林金光閃閃，吸引攝影愛好者爭相記錄這份冬季專屬的浪漫。蓮花山的落羽杉主要見於兩個區域，一是靠近南門的蓮花湖東北角，二是近東南門的漾日湖畔，隨手拍都是一幅風景畫。

蓮花山公園

地址：深圳市福田區紅荔路6030

地鐵3號線或10號線到蓮花村站E出口；地鐵2號線到蓮花西站

深圳荔枝公園的落羽杉，設有小平台可以站上去拍照，很出片。 （圖片來源：糖衣＠小紅書 ).

深圳荔枝公園的落羽杉，設有小平台可以站上去拍照，很出片。 （圖片來源：糖衣＠小紅書 ).

洪湖公園  2公里落羽杉很出片

與香港一河之隔的文錦北路一段，其實已能看到落羽杉的風采。在文錦北路的洪湖公園，沿着岸邊有連綿達2公里的落羽杉，紅得恰到好處。從洪湖公園東側門進入，往左步行約10分鐘就能收獲一大片落羽杉，走在當中的林間小路上，金紅的葉子，温柔的陽光，是繁忙都市生活中難得的「浮生半日閒」。

深圳洪湖公園  

地址：廣東省深圳市羅湖區文錦北路2023

交通：地鐵7號線洪湖站

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在深圳洪湖公園內，湖上的白鴿群為落羽杉林添上浪漫色彩。 （圖片來源：視覺中國） 深圳洪湖公園落羽杉色彩多樣。 （圖片來源：熙榕旅遊筆記＠小紅書）

荔枝公園   湖中賞落羽杉   

另一個在福田區看落羽杉的景點，就是荔枝公園了。與一般的落羽杉相比，荔枝公園落羽杉色彩更多樣，有黃的、金的、紅的、啡的，調和在一起令到整個園林充滿浪漫色彩！荔枝公園的落羽杉主要分布在兩個地方，一是西門旁的湖畔，另一則在西2門的攬月橋旁，夕陽穿過高高的落羽杉照落大地，景致迷人。深圳荔枝公園是深圳的婚姻攝影熱點，因園內有500多棵老荔枝樹而得名。在湖中遊船，可以飽覽兩旁的落羽杉及老樹林。

荔枝公園

地址：福田區華強北街道紅嶺中路1001

交通：地鐵3號線或9號線紅嶺站E出口

深圳荔枝公園落羽杉林，是城市中的一片綠洲。 （圖片來源：Lizbeth@小紅書）

深圳荔枝公園落羽杉林，是城市中的一片綠洲。 （圖片來源：Lizbeth@小紅書）

地鐵沿線遊｜泰華梧桐島  落羽杉倒影極美

相對於洪湖公園，位於寶安區的泰華梧桐島是一個比較遠離市區的公園，然而，落羽杉分外有特色。梧桐島是一個人工生態公園，從福田站坐地鐵11號轉1號線至固戍站。全島佔地8.6萬平方米，由春島、夏島、秋島、冬島4個島嶼組成，四處種滿落羽杉，樹高可達40米，每逢秋冬日子，葉片落下前由綠轉黃、再由橘色轉為紅，令整個島都變成一幅濃墨重彩的水彩畫。島中央的2萬平方米湖泊，倒映出色彩斑斕的落羽杉林，令人如在畫中，心曠神怡。

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在深圳泰華梧桐島上的落羽杉林，湖中水面波平如鏡，有如天空之鏡。 （圖片來源：視覺中國） 深圳泰華梧桐島上，湖上白鴿嬉水為落羽杉添上詩意。（圖片來源：視覺中國)

深圳泰華梧桐島

地址：深圳市寶安區西鄉固戍航空路與順昌路交匯處

交通：地鐵1號線固戍站D出口，步行700米即到


本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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