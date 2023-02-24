深圳好去處｜兩大「空中公園」架空廊橋+智慧設施 最適合親子打卡

灣區打卡｜虹僑公園艷紅廊橋 天空下的紅絲帶 如果出行當日陽光充沛的話，建議先來光明區的虹橋公園，小朋友一定有驚喜！ 大家從福田口岸出發，先乘坐4號線到紅山站，然後搭乘地鐵6號線至光明大街站，轉乘公共汽車（M356）至虹橋公園站或光明群眾體育中心站，下車後一定會被眼前架在空中的一道紅彤彤大橋所吸引，這裏就是有名的「空中公園」虹橋公園了。

灣區打卡｜虹僑長達4公里 貫連新城及大嶺山林公園 在2020年11月才落成的虹橋公園，已經成為親子平台上熱門的打卡公園。 它位於深圳光明區東部，西起新城公園、東接馬拉松山湖綠道、北臨公明水庫，將新城公園、虹橋公園、大頂嶺山林公園串聯成完整的綠色生態園區。 虹僑公園主要分成三大區域，即入口區、碧湖區和森林區，由一道全長達4公里長的鮮艷紅色大橋連接在一起；這條紅色大橋，寬5米，平均高度8米，是內地第二大鋼結構單柱景觀橋。

灣區打卡｜屋頂樓梯小紅屋 打卡必到 虹橋不但美，體態還婀娜多姿。它沿綠道、水庫山勢而建，迴轉曲折的姿態在漫山遍綠的山林中，有如形成一條嬌艷的紅絲帶，非常具美感。 婉延彎曲的虹橋上，有360°盤旋樓梯，能夠飽覽美景之餘，陽光與艷紅色的背景，隨手拍都美不勝收，是不容錯過的打卡景點。你亦可以走到小紅屋，那屋頂就是一道樓梯，小朋友肯定十分喜歡了。