深圳好去處｜兩大「空中公園」架空廊橋+智慧設施 最適合親子打卡

內地與香港恢復全面通關，父母又可以帶小朋友北上歡度周末了。
大家北上遊玩，有沒有發現，深圳的公園不但地方大，新奇好玩的設施亦特別多。兩個大型空中公園——光明區的深圳光明虹僑公園和福田區的香蜜公園，就更是奇特，設有超長的架空廊橋環繞樹林湖泊。今日就帶大家看看這兩大適合一家大小出遊的「空中公園」。文：當代中國
灣區打卡｜虹僑公園艷紅廊橋 天空下的紅絲帶
如果出行當日陽光充沛的話，建議先來光明區的虹橋公園，小朋友一定有驚喜！
大家從福田口岸出發，先乘坐4號線到紅山站，然後搭乘地鐵6號線至光明大街站，轉乘公共汽車（M356）至虹橋公園站或光明群眾體育中心站，下車後一定會被眼前架在空中的一道紅彤彤大橋所吸引，這裏就是有名的「空中公園」虹橋公園了。
灣區打卡｜虹僑長達4公里 貫連新城及大嶺山林公園
在2020年11月才落成的虹橋公園，已經成為親子平台上熱門的打卡公園。
它位於深圳光明區東部，西起新城公園、東接馬拉松山湖綠道、北臨公明水庫，將新城公園、虹橋公園、大頂嶺山林公園串聯成完整的綠色生態園區。
虹僑公園主要分成三大區域，即入口區、碧湖區和森林區，由一道全長達4公里長的鮮艷紅色大橋連接在一起；這條紅色大橋，寬5米，平均高度8米，是內地第二大鋼結構單柱景觀橋。
灣區打卡｜屋頂樓梯小紅屋 打卡必到
虹橋不但美，體態還婀娜多姿。它沿綠道、水庫山勢而建，迴轉曲折的姿態在漫山遍綠的山林中，有如形成一條嬌艷的紅絲帶，非常具美感。
婉延彎曲的虹橋上，有360°盤旋樓梯，能夠飽覽美景之餘，陽光與艷紅色的背景，隨手拍都美不勝收，是不容錯過的打卡景點。你亦可以走到小紅屋，那屋頂就是一道樓梯，小朋友肯定十分喜歡了。
除了親親大自然，虹橋公園亦是一個親子玩樂的好地方。
這裏有一個面積非常大的滑板公園，適合滑板、平衡車、兒童自行車、滾軸溜冰，還有兒童遊玩設施，小朋友可以盡情玩樂「放電」。
此外，一般常見的運動項目，例如籃球、排球、足球及羽毛球場等，全都是免費開放給遊人使用的。
除了光明區的虹橋公園，同樣設在空中棧道的，就是位於福田區的香蜜公園。
香蜜公園原名農科公園，是福田區中心的市政公園，可以從福田口岸乘坐4號線到福民站轉乘7號線到農林站落車，在C出口步行幾分鐘就到。
在香蜜公園內，有一道比虹橋還高的空中棧道，最高處達8.8米。
空中棧道在荔枝樹林上穿行而過，沒有虹橋公園空中棧道的鮮艷顏色，樸素的外表卻有一份典雅的氣質。
在棧道上走路可以一邊欣賞荔枝林，一邊呼吸天氣空氣，是不折不扣的天然氧吧。
灣區打卡｜民政局婚姻登記處位處其中 可一條龍登記辦婚禮
香蜜公園內有不同的設施，例如自然展覽廳、花卉博覽園、圖書館、藝術展廊和婚禮堂等；最吸引人的，就是空中棧道盡頭就是香蜜公園的最高處，這裏可以俯瞰深圳中心城區。
除了感受自然風光，香蜜公園還是情侶拍拖的聖地。
在這裏不但可以談情，情到濃時還可以在玫瑰園內求婚，然後雙雙到園中的婚姻登記處登記。福田區的民政局婚姻登記處就位於香蜜公園裏，這個最美婚姻登記處，有一個結合中西風格的結婚禮堂，可以一條龍完成登記手續，是深圳市有名的結婚登記地點。
除了綠色和婚慶元素，香蜜公園還是一個智慧公園。
香蜜公園現時已實現5G網絡信號全覆蓋，打造了一系列高科技體驗場景。
園內設有VR體驗館，亦有無人打掃機械人、無人割草機械人、無人清潔船等。在5G湖區還有AI識別與聯動告警功能，發生危險就會立刻就會發出警告，例如有遊客進行湖區水中，AI裝置就會發出「你已進入危險區，請速上岸」的提示。
為了做到資源循環再用，香蜜公園內的花香湖和花蜜湖這兩個老式池塘，經過改造之後實行「滲、滯、淨、蓄、用、排」六大環保功能，做到環保改造，生態復修。生態淨化技術除了淨化水質以外，還建立了環保生態鏈，成為深圳市內其中一個優質環境旅遊點。
此外，香蜜公園還有兒童樂園、體育中心等，迎合不同需要。
周末或者節假日，若有空的話，不妨一家大小到深圳的兩大空中公園遊玩，在棧道上走一圈，感受自然生態環境，或者在滑板公園和兒童樂園玩一圈，都是一家大小放鬆身心的好地方。
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